Visite du Camp de Gaulle : Collaboration renforcée entre les médias gabonais et les Éléments Français

Sous l’égide du général Jean-Bruno Despouys, commandant des Eléments français au Gabon, une visite guidée du Camp de Gaulle de Libreville a été organisée ce vendredi 19 janvier 2024. Cette reconnaissance des lieux était destinée aux représentants des médias publics et privés gabonais dont les équipes de la rédaction d’Info241.

La visite a débuté par le mot de bienvenue et les vœux du Nouvel An adressés par le lieutenant-colonel Philippe, chef de la division opérationnelle de l’état-major de terrain, en lieu et place du général Despouys, empêché. Le groupe de journalistes s’est ensuite lancé dans la découverte des édifices et des personnels y travaillant. La matinée s’est achevée par une séance d’échange autour de plusieurs thèmes, notamment celui de la manipulation de l’information, encore appelée "Fake news".

Exercice pratique de maîtrise du feu présentée à la presse gabonaise

Cette matinée de travail a été pensée afin de tisser des liens et d’avoir des échanges avec le monde de la presse. Elle a ainsi permis d’améliorer les contacts avec le personnel des médias et de faire connaître le camp de Gaulle ainsi que les activités qui s’y déroulent. Les différentes personnes présentes sur les sites visités, aussi bien les stagiaires que les encadreurs, ont répondu aux questions posées par les journalistes.

Cela a été l’occasion de voir les actions liées à la relance du plan annuel de partenariat. Actuellement, quatre formations et une compétition sont organisées :

La formation de 16 fusiliers marins en partenariat avec la marine nationale afin de renforcer le contrôle des bâtiments dans les eaux territoriales gabonaises et garantir la souveraineté de l’État ;

La formation des pompiers gabonais. Une semaine par mois, les pompiers de Paris apportent des rudiments aux recrues gabonaises en matière de sécurité incendie ;

L’instruction technique sur les mécaniciens d’armement. Elle va permettre de contrôler et réparer les fusils des forces armées gabonaises, avec la participation de tous les corps de l’armée gabonaise ;

La 3e édition de l’Équatorial Patrol. Neuf équipes issues de sept pays participent au challenge annuel où toutes les armées partenaires et celle de la zone de contact viennent s’affronter. Le Gabon est représenté par la garde républicaine (GR) et les forces armées gabonaises (FAG). Parmi les autres participants, on compte les équipes des armées du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la République Démocratique du Congo, du Burundi, du Cameroun, du Tchad et de la France. Les épreuves de l’Équatorial Patrol portent sur le thème "Protection de l’environnement et des ressources naturelles" ;

Le partenariat avec l’École d’administration des forces de défense de Libreville. Il offre à deux stagiaires gabonais un appui pendant 3 mois pour la maîtrise des outils tels que les cuisines et buanderies mobiles, également appelé « module 150 ou 500 hommes ».

Un moment convivial de cette visite

Après le tour du propriétaire, un moment d’échange a permis de s’exprimer sur les impressions lors de la visite du camp et sur la lutte contre la manipulation des informations. Les journalistes ont tous été marqués par les modules et la formation des pompiers.

La rencontre s’est achevée autour d’un déjeuner commun qui a permis la poursuite des échanges avec le personnel du camp de Gaulle. Cela marque le début d’une collaboration entre les médias gabonais et les éléments français au Gabon, car de nombreuses autres rencontres restent à venir.