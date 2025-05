Ve République : le VPG drapé d’une grande partie des fonctions supprimées de Premier ministre !

Le décret pris en Conseil des ministres ce 8 mai entérine l’architecture institutionnelle de la Ve République gabonaise. En l’absence du poste de Premier ministre, supprimé par la Constitution adu 16 novembre promulguée en décembre 2024, le vice-président du gouvernement (VPG), Hugues Alexandre Barro Chambrier, se voit désormais investi de prérogatives étendues qui font de lui, dans les faits, le véritable chef d’orchestre de l’action gouvernementale.

Conformément aux articles 69 et 95 de la nouvelle loi fondamentale, ce décret confie au VPG la responsabilité de coordonner l’action de l’exécutif sous l’autorité du président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le vice-président du gouvernement convoquera et présidera les conseils et comités interministériels, pilotera l’élaboration de l’ordre du jour du Conseil des ministres, assurera le suivi des décisions présidentielles et veillera à la régularité du fonctionnement des services publics.

Voici les termes du communiqué final ayant sanctionné le Conseil des ministres :

« L’entrée en vigueur de la loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise marque ainsi le début de la Cinquième République, en ce qu’il prévoit que le Vice-Président du Gouvernement assiste le Président de la République, Chef du Gouvernement.

À ce titre, il est chargé, entre autres, de :

– convoquer et présider les Conseils et Comités interministériels ;

– étudier, en liaison avec les départements ministériels concernés, les dossiers soumis à l’examen du Conseil interministériel ;

– proposer au Président de la République l’ordre du jour du Conseil des ministres, assurer le suivi de l’exécution de ses décisions, et veiller à la régularité du fonctionnement de l’administration centrale ainsi que de l’ensemble des services publics. »

Oligui Nguema a fait du VPG son patron gouvernemental bis

Au-delà de l’aspect technique, ce texte clarifie un flou institutionnel persistant depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution : qui, en l’absence de Premier ministre, assure la coordination quotidienne du gouvernement ? La réponse semble désormais officielle. Sans le dire ouvertement, l’exécutif a redessiné la figure du chef du gouvernement sous une autre appellation, faisant de Barro Chambrier un « Premier ministre certes diminué qui ne dit pas son nom ».

Cette évolution place le désormais vice-président du gouvernement au cœur de la mécanique institutionnelle, à la fois interface avec le Parlement et chef d’orchestre de l’exécutif, sans toutefois disposer d’une autonomie politique propre comme l’aurait un Premier ministre dans un régime parlementaire. Il agit par délégation, mais avec une influence opérationnelle désormais incontestable.

La réforme, bien que conforme au nouveau texte fondamental, pourrait relancer le débat sur la concentration du pouvoir autour du président de la République et de son vice-président de gouvernement. À l’heure où la Ve République s’installe, la nomination de Barro Chambrier à ce poste stratégique s’inscrit comme un choix de continuité et d’efficacité dans l’optique de la « restauration institutionnelle » prônée par le nouveau régime.