Un voisin pédophile gabonais écope de 10 ans de prison pour avoir violé une fillette de 12 ans

La cour criminelle de Port-Gentil a rendu son verdict mardi dans une autre afaire de viol sur mineure. Cette fois, il s’agit d’un voisin qui a surpris deux adolescents nus dans une maisonnée avant de se décider à abuser de la gamine âgée de 12 ans. malgré avoir prétexté un consentement de la jeune victime dans son passage à l’acte, il a été reconnu coupable de viol sur mineure de moins de 18 ans avant d’écoper de 10 ans de prison dont 2 avec sursis.

Les faits ont eu lieu en mai 2021 dans un quartier Bilingue dans le 1er arrondissement de la capitale économique gabonaise. Âgée de 12 ans au moment des faits, la jeune Joyce M.K pleine de vie et de formes de femme qu’admirait visiblement tant son voisin Gaël Mbembo Hoguiba âgé de 33 ans, jouait à des jeux qui n’étaient pas de son âge avec un certain Lewis dans une demeure inhabitée.

Passage à l’acte

Passant par là, suite aux cris des jeunes qui hurlaient d’une voix étrange, Gaël Mbembo Hoguiba entre dans la pièce et surprend les deux gosses sous une table. C’est alors qu’il commande au garçonnet Lewis nu comme un verre, de libérer les lieux et retient la jeune Joyce M.K. Il prendra soin de remonter soigneusement sa jupe et de la pénétrer sans préservatif avant de jouir sur le côté. En larmes, la gamine rentre chez elle sans dire mots à qui que ce soit.

Le mis en cause et son avocat

Ayant véritablement appréciée la chaire fraîche de la jeune voisine, il s’est mis à la harceler quotidiennement au point où, elle a fini par cracher le morceau à sa tante deux semaines plus tard. Le père informé de la situation, décide de se rendre au domicile de Gaël Mbembo Hoguiba alias « Tonton Toy » afin de le rencontrer pour un éventuel entretien d’homme à homme sur ce que venait de subir sa fillette. Il a été appréhendé par le père de la victime et les voisins avant d’essayer de prendre la poudre d’escampette au travers de sa fenêtre arrière qui donnait face à une broussaille.

Sanctions pénales

Interrogé en enquêtes préliminaires, il n’a pas bronché face aux accusations de viol qui pesaient sur lui. Le 7 juin de la même année, il a été placé sous mandat de dépôt, à la maison d’arrêt du château pour le crime de viol sur mineure de -18 ans. En instructions, il a répété ses déclarations faites en enquêtes préliminaires. Précisant que le rapport sexuel était consenti avec la demoiselle, Gaël Mbembo Hoguiba a ignoré qu’au regard des dispositions légales, l’absence de consentement est présumé lorsque la victime a -15 ans.

Une autre vue de l’audience de mardi dernier

Puni par les dispositions des articles 256, 259 et 261 du Code pénal gabonais Gaël Mbembo Hoguiba a été déclaré coupable du crime de viol sur mineur de -18 ans. Délinquant primaire, il jouit de deux ans de sursis avant d’être condamné à 10 ans de prison et à 1 000 000 de FCFA d’amende. Il a été condamné à payer en outre à la partie civile, le franc symbolique à titre de dommages intérêts.