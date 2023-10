Un violent incendie consume plusieurs maisons à Omboué, privée de sapeurs-pompiers

Ce sont quatre maisons qui ont été brûlées le mardi 17 octobre à Omboué, dans le département d’Étimboué plus exactement au quartier Toulong. Aucune perte en vie humaine mais des dégâts matériels assez importants.

La saison des pluies est accompagnée d’extrême chaleur au Gabon et dans la province de l’Ogooué-Maritime seraient à l’origine d’incendies qui se déclarent ici et là. Si certaines localités sont dotées d’une caserne de sapeurs-pompiers permettant de lutter contre les flammes, la petite bourgade d’Omboué est cependant laissée-pour-compte. Une situation qui cause vraiment des dégâts en cas d’incendie.

Les flammes impitoyables

Ce mardi, plusieurs habitants ont eu les larmes aux yeux au quartier Toulong. Et pour cause, un incendie d’une rare violence s’est déclaré aux environs de 15h30. Les sinistrés ont assisté avec impuissance à la destruction de leurs biens par les flammes qui ont été sans pitié sur leur passage. Selon le bilan effectué, il ressort que 4 maisons ont été réduites en fumée par cet incendie. L’origine du feu n’est pas encore connue mais les flammes ont été particulièrement spectaculaires. Du constat fait sur les lieux du drame, plusieurs habitations en bois étaient concernées.

Une autre vue de l’incident

Toute la population du quartier a été mobilisée pour tenter de circonscrire les flammes. Bien heureusement, le feu a été maitrisé après plusieurs heures de lutte. Un calvaire pour les familles durement éprouvées du fait de l’absence des sapeurs-pompiers dans cette commune de plus de 2 100 habitants. « On a dû avec des sceaux d’eau, faire la chaîne pour tenter d’éteindre le feu. Ici on se demande pourquoi y a pas un service des pompiers ici. Depuis des années, c’est comme ça quand on a un incendie. C’est chacun qui se bat avec sa famille et le voisinage pour éteindre les flammes », regrette Éléonore Koumba une des sinistrées jointe au téléphone par notre correspondant à Port-Gentil.

Appel à l’aide

Selon les témoins, le feu est parti du terrain où il a trouvé sa source pour finir sa course effrénée, chez le président du conseil des sages d’Omboué, Joseph Mwegaya. Les flammes ont ravagé une première maison abandonnée avant de se propager sur trois maisons mitoyennes. Celles-ci se seraient répandues par les toitures en piteux état. Plus d’une douzaine d’habitants ont été concernés. En revanche, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. « Mais on a tout perdu dans ce drame, nos documents administratifs, nos articles électroménagers etc. Là on ne connaît pas où mettre la tête », se demande-t-elle.

Les habitations en feu

Selon les premiers indices, tout serait parti d’un court circuit et la promiscuité des maisons construites en matériaux recyclables. En dégradation très avancée, ils auraient favorisé la propagation des flammes. Cet incendie aurait d’ailleurs causé d’énormes dégâts matériels et des sans abri. La tristesse se lisait sur le visage de tout le monde. Quelques personnes récupéraient encore des marmites calcinées ou des amas de tôles. Les victimes en appellent aux personnes de bonne volonté afin de leur venir en aide en cette circonstance très difficile.