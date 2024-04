Un prof pédophile gabonais prend 30 ans de prison pour avoir violé et abusé d’une élève de 14 ans

C’est un cas d’école qui devrait faire office de sensibilisation dans les établissements scolaires du Gabon, au regard du phénomène de viols orchestrés par le corps enseignant. Un enseignant de 41 ans de lycées et collèges a écopé ce mercredi à Port-Gentil, d’une peine d’emprisonnement de 30 ans pour les viols à répétition de son élève tout juste âgée de 14 ans.

C’est courant février 2021 que le nommé Nicaise Moussotsi Mihindou, enseignant en classe de 5e à l’école privée les Marguerites, était séduit par les formes angéliques d’une de ses apprenantes âgée de 14 ans au moment des faits. C’est ainsi que l’éducateur a lancé une vaste opération de séduction auprès de la jeune fille en lui avançant des mots doux, en l’offrant des points bonus en classe, des jus et bien d’autres gadgets pour l’appâter.

Un prédateur sexuel hors pair

Jouissant de l’autorité et de son influence d’enseignant, il est finalement parvenu à accomplir des actes préparatoires en palpant régulièrement la poitrine de sa victime. Mieux, il ne s’est pas arrêté simplement par ces petites envies, il n’a pas hésité de souvent filmer les seins de son élève mineure. Toujours dans son élan, il était même parvenu à introduire très souvent ses doigts dans la partie vaginale de son écolière.

Face à l’envie folle de satisfaire sa sale besogne, l’enseignant voyant que son élève ne pose nullement de résistance suite aux actes préparatoires qu’il posait, décide alors de prendre une chambre dans un motel reculé de Port-Gentil pour conclure. Un jour, il l’emmène discrètement au lieu soigneusement choisi et entretient des rapports sexuels avec elle. C’est un samedi 3 avril de la même année, en pleine relation amoureuse, qu’un élève de terminale surprend les deux tourtereaux dans leur action suite aux violents gémissements poussés par le couple hors nature.

Sanctions pénales

C’est de là que l’alerte est donnée et la mère de la demoiselle est aussitôt informée. Avisé de ce que sa fille venait d’être surprise en plein ébats amoureux dans une salle de classe avec son prof, Dimitri Legnongo, le père dépose une plainte contre l’enseignant pédophile. Saisi par les forces de l’ordre, le mis en cause n’a pas nié les faits. En enquêtes préliminaires, il indiquera même qu’il était question « d’une vieille amitié » et qu’il avait très souvent des rapports sexuels avec son élève. Avant de clôturer l’enquête, le prévenu a réitéré ses déclarations faîtes tout au long de la procédure.

Le mercredi 3 avril, lors du procès le Ministère public a requis 20 ans de réclusion pour l’accusé, avant de s’opposer aux dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes. Sollicitant la clémence de la Cour, la défense a plaidé coupable. Délinquant primaire et n’ayant jamais eu maille à partir avec la justice, Nicaise Moussotsi Mihindou a été admis au bénéfice du sursis partiel. En revanche il a été reconnu coupable du crime de viol sur mineure de -18 ans, commis par une personne ayant autorité. En pression il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 15 ans assortis du sursis et à une amende de 500 000 FCFA.