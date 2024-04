Un pasteur gabonais condamné à 15 ans de prison pour abus et viols répétés sur ses fidèles

La Cour criminelle de Port-Gentil a statué jeudi sur une affaire troublante impliquant un gourou religieux accusé d’abus sexuels sur ses fidèles, toutes âgées d’une vingtaine d’années. Se présentant comme ayant reçu une révélation divine, ce gabonais de 45 ans aurait manipulé ses victimes au point de les enceinter à l’aide de subterfuges habilement orchestrés. Il a été condamné à 15 ans de prison et ne devrait retrouver la liberté que dans sa vieillesse.

Le pasteur Martial Mbele Obiang (45 ans), à la tête d’une église éveillée située derrière le lycée Thuriaf Batsantsa à Port-Gentil, a été reconnu ce jeudi, coupable de viols sur ses fidèles. Les faits remontent à l’année 2021. Après avoir été excommunié de l’église « Le puits artésien », Mbele Obiang a fondé sa propre église baptisée « Berger rocher d’Israël ».

Un pasteur pas comme les autres

En parallèle à ses activités religieuses, il a lancé une petite entreprise de fabrication de produits cosmétiques et maraîchers. Pour mener à bien ses activités, il loue un appartement servant de lieu de culte, de bureaux pour son entreprise et de logement. Il convainc certains de ses adeptes de s’associer à lui pour développer son projet agricole. Parmi eux, Cynthia B (28 ans), Graziella M (26 ans) et Ésaï M se laissent séduire et rejoignent son groupe.

Le pasteur Martial Mbele Obiang

Par la suite, le pasteur affirme avoir reçu une révélation divine, dite « Hébron », selon laquelle il est permis aux enfants de Dieu de toucher toutes les parties du corps d’une personne du sexe opposé, voire d’avoir des rapports sexuels, sans avoir de pensées impures. Il prétend être oint de l’Esprit-Saint et capable de lire dans les pensées de ses fidèles pour justifier ses actes.

Manipulations et prison

Sous l’emprise de cette manipulation, Cynthia B et Graziella M ont été violées et tombent enceintes. Il leur fera croire que leurs grossesses étaient une punition divine pour avoir douté de sa révélation. Plus tard, Ralph Repanda et Berlys rejoignent le groupe et l’appartement est réaménagé pour accueillir davantage de fidèles. Le pasteur persuade une de ses victimes séropositives qu’il peut la guérir par la prière, avant d’abuser d’elle sexuellement.

Une autre vue de l’audience de ce jeudi

Le 4 avril, lors du procès, l’avocat général a requis 10 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA, tandis que la défense a plaidé l’acquittement pour absence de contrainte ou l’irresponsabilité pénale. Cependant, Mbele Obiang a été reconnu coupable de viol et condamné à 15 ans de prison, assortis d’une amende de 10 millions de FCFA et de dommages-intérêts de 2,5 millions de FCFA à verser à la partie civile. Le Ministère public a également annoncé la fermeture définitive de son église.