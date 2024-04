Un oncle incestueux prend 16 ans de prison pour le viol de sa nièce tout juste âgée de 12 ans

La cour criminelle de Port-Gentil a rendu son verdict vendredi sur une sombre affaire de viol sur mineure. L’auteur des faits, son oncle d’une trentaine d’années, a tout d’abord fait accuser un camarade de la jeune fille avant que l’étau judiciaire ne se referme sur lui. Il a été condamne a !6 ans de prison pour cette relation incestueuse et pédophile.

Juldas Tchibinda Tchibouela, ce gabono-congolais, a été condamné à 16 ans de prison pour viol sur mineure. C’est courant avril 2021 que Nathalie Tchikaya la grand-mère de la demoiselle Urma T, âgée de 12 ans à l’époque, a découvert les faits ayant causé la défloration de sa petite-fille. Elle a découvert un préservatif, une seringue et pas mal de lettres d’amour dans le sac de la jeune fille qui revenait des cours. Sa peur était si grande qu’elle a questionnée de fond en comble sa petite-fille, afin de découvrir la provenance de tout ces articles.

Un oncle aux lettres d’amour

Lors de cette longue entrevue avec sa petite-fille suite à cette découverte, dame Nathalie Tchikaya à été choquée d’apprendre de la part de la fille de son fils qui a réconforté ses doutes, qu’elle entretenait des rapports sexuels depuis belle lurette avec sieur Juldas Tchibinda Tchibouela, son oncle par alliance. Pour les faits de viol, elle décide de déposer une plainte auprès de l’antenne provinciale de la police judiciaire contre son neveu.

Une autre vue de l’audience de ce vendredi

Entendue en enquêtes préliminaires, la victime a clairement avoué aux OPJ, que son oncle procédait régulièrement à des actes préparatoires par des attouchements de ses parties intimes. Seuls dans la maison avec elle, il l’a invité dans la chambre où il a profité à la caresser soigneusement avant de la pénétrer sans préservatif. Au terme de son acte, il a adjoint sa proie de ne révéler le secret à personne, et que si l’affaire revenait à la surface elle devait tout bêtement accuser une autre personne. Satisfait de ce premier acte, il a convainc une énième fois sa nièce à coucher avec elle, puis une autre fois, encore et encore.

Sanction pénale

Les pièces versées au dossier attestent clairement qu’au moment des faits, la victime était âgée de 12 ans, et qu’elle avait perdu son hymen à la suite de cette relation et que le pénis de son collègue de classe qui avait été accusé était trop petit pour occasionner des dégâts dans la partie intime de la gamine. Le prévenu n’a pas nié les faits précisant qu’ils ont couché ensemble dans sa pièce à dormir plus de trois fois. Des faits punis par la combinaison des articles 256 et 261 alinéa 7 du Code pénal.

Le mis en cause et son avocat

Entendu qu’il est fait grief à l’accusé d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle à l’endroit de sa victime mineure au moment des faits pour être né le 10 mai 2008, et que depuis les enquêtes préliminaires jusqu’à l’instruction le mis en cause a toujours reconnu les faits, il est à noter que le consentement à cet âge est inconscient. Il a été reconnu coupable du crime du viol sur mineure de -18 ans et condamné à 16 ans de réclusion criminelle et à 100 000 FCFA d’amende. Sur les intérêts civils, la victime ne s’est pas constituée partie civile.