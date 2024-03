Un jeune gabonais prend 25 ans de prison pour le braquage et le meurtre d’un boutiquier sénégalais

La justice gabonaise a rendu hier son verdict dans l’affaire du commerçant sénégalais tué dans le braquage de sa boutique dans la capitale économique en 2016. Babika Warren, un jeune gabonais également connu sous le nom de Fakmzy, a été condamné ce 18 mars par le tribunal de Port-Gentil à 25 ans de réclusion criminelle et à une amende de 250 000 FCFA. Il était en en effet poursuivi depuis 8 ans par la justice gabonaise pour le meurtre d’un ressortissant sénégalais survenu dans sa boutique.

Warren Trésor Babika Babika (27 ans) et son comparse Éric Ossoumou (décédé), deux jeunes compatriotes, avaient été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil, le 25 mars 2016, pour vol qualifié, complice de meurtre et meurtre. Huit ans plus tard, leur procès s’est ouvert ce 18 mars, lors des sessions criminelles du tribunal de la ville où il a été défendu par Me Andrée Bhongo Mavoungou, commis d’office.

La découverte macabre

Les faits remontent au 18 mars 2016 à la hauteur du quartier Transfo, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. C’est un livreur de pain de la boulangerie de Siby effectuant sa livraison matinale, Touré Mamadou, qui avait fait la macabre découverte du corps sans vie de feu Moussa Hamet, les pieds, les mains ligotés à l’aide d’un tissu relié au cou de la victime. Le chef de la colonie sénégalaise Dia Demba déposera une plainte à la police judiciaire contre x, afin que justice soit rendue pour la mémoire de compatriote décédé lâchement à l’âge de 50 ans.

Une autre vue de l’audience d’hier

De là, plusieurs interpellations des présumés co-auteurs ont eu lieu notamment Warren Trésor Babika Babika alias Fakmzy et Éric Ossoumou. Devant les officiers de police judiciaire, sieur Warren Trésor avait expliqué selon les procès-verbaux que « son ami Éric Ossoumou était à la recherche d’argent vue que sa copine avait perdu son père à Lambaréné ». Aux environs de 22 heures, les deux hommes décident de cambrioler le boutiquier d’à côté en faisant semblant de commander un paquet de cigarettes.

Un braquage qui vire au meurtre

Warren Trésor Babika Babika, faisant le guet, dos tourné, c’est à l’aide d’une prise dite clé 14 qu’Éric Ossoumou a réussi à immobiliser leur victime quand elle a essayé d’aller chercher le produit. En retournant à son tour avant de fermer la porte doucement, Warren fut mordu sèchement par sa victime alors qu’il essayait de la bâillonner. De cet acte, Flamzy s’est réfugié sous la table cherchant un tissu pour ligoter leur proie qui avait déjà perdu la vie à la suite de la prise et d’un combat acharné. Après cet acte, ils ont emporté avec eux plusieurs cartes de recharge mobile et une somme de plus de 300 000 FCFA.

Auditionné par les enquêteurs, Éric Ossoumou racontera aux OPJ la version des faits de son acolyte avant de préciser que « c’est Warren qui avait fait le choix de braquer son boutiquier du quartier ». Devant le magistrat instructeur, Éric a nié fermement les faits, tandis que Warren Trésor Babika Babika est resté constant dans ses déclarations. Patientant son jugement depuis sa cellule à la maison d’arrêt de Port-Gentil, Éric Ossoumou a rendu l’âme à l’hôpital régional de Port-Gentil le 14 juillet dernier suite à une affection médicale.

Sanctions judiciaires

Revenant sur une partie de ses déclarations lors de son procès, Warren Trésor Babika Babika a réfuté délibérément avoir soutenu son acolyte pour ligoter la victime l’entraînant à la mort. L’avocat général tenant le siège du ministère public a requis la culpabilité de l’accusé et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Bien que la défense ait plaidé coupable et sollicité l’indulgence de la Cour.

Warren Trésor Babika Babika a été condamné à 25 ans de prison et à 250 000 FCFA d’amende conformément aux articles 7, 11, 12, 121 et suivants, 133 et suivants, 209 et suivants, 151 du Code de procédures pénales, 11, 45 tiret 3, 48, 223, 292, 295 de la loi N°006/2020 du 30 juin 20 portant Code pénal. En outre, l’extinction de l’action publique contre Éric Assoumou a été prononcée.