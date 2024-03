Un jeune gabonais écope de 5 ans de prison pour le braquage armé d’un ressortissant sénégalais

La justice gabonaise se veut sévère envers les auteurs de braquages dans le pays. Un jeune Gabonais de 32 ans vient d’en faire les frais, lui qui a été condamné vendredi par la Cour criminelle de Port-Gentil à 5 ans de prison pour vol avec usage d’une arme apparente. Il s’était en effet rendu coupable en 2019 d’un braquage impliquant un téléphone portable et la modique somme de 160 000 FCFA en espèces, volés à sa victime de nationalité sénégalaise.

Au terme de six heures de procès vendredi, Guy Wenslass Lembinga Boudilou (32 ans) a été reconnu coupable de vol. Les faits remontent au 10 août 2019 au quartier Siby dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. Il était 16 heures quand le jeune Fodye Soukouna, la victime, mandaté par son père pour remettre une somme de 160 000 FCFA, a été pris à partie par notre jeune braqueur.

Un braquage au couteau

Celui-ci a exigé de la victime de lui remettre le téléphone portable qu’il détenait. Une altercation s’est engagée entre la victime et l’accusé. À l’aide d’un couteau, il a intimé l’ordre à la victime de lui remettre son téléphone portable. Comme cette dernière a refusé de s’exécuter, il n’a pas hésité à sortir son arme pour l’obliger à lâcher son téléphone. Touché, Fodye Soukouna n’a eu d’autre choix que de laisser tomber l’appareil. L’agresseur a rapidement saisi son butin avant de prendre la fuite.

La victime et son père, à la barre avec l’accusé (droite)

Deux semaines plus tard, alors qu’il était assis à l’entreprise de fabrication de briques de leur père, Fodye Soukouna a aperçu son agresseur traînant dans les environs. Il a alors alerté immédiatement son frère aîné afin de mettre la main sur ce délinquant. En tentant d’appréhender son agresseur, Fodye Soukouna et son frère ont été menacés par le bandit, qui brandissait un couteau dissimulé dans son pantalon, avant de prendre une nouvelle fois la fuite.

Rattrapé par la justice

Appréhendé deux jours après au quartier Massuku dans le 1er arrondissement de la cité pétrolière, Guy Wenslass Lembinga Boudilou a été conduit au commissariat central. C’est alors que la plainte a été déposée contre Guy Wenslass Lembinga Boudilou, alias « Balak », par le père de la victime. Interrogé lors de l’enquête préliminaire, il a reconnu les faits avant de nier avoir soustrait les numéraires à sa victime. En présence de la mère de l’accusé, une perquisition à leur domicile a permis aux agents de découvrir une pince coupante multifonctionnelle.

Devant le juge d’instruction, il a réitéré ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire. Pour vol avec usage d’une arme apparente, il a été renvoyé devant la cour criminelle, où il a maintenu ses allégations tout au long de la procédure. « J’ai proposé un troc pour finalement m’emparer du téléphone portable avant de prendre la fuite. Je n’ai pas fait l’usage d’un couteau et je n’ai pas pris son argent », a déclaré l’accusé lors de l’audience. « Il a sorti son couteau qu’il a pointé au niveau de mon cou », a déclaré la victime Fodye Soukouna.

La sanction pénale

Le crime de vol avec usage d’une arme apparente a été requalifié en délit de vol aggravé, prévu et puni par l’article 463 du Code pénal. Au titre des dommages et intérêts, la partie civile a demandé 160 000 FCFA et 95 000 FCFA pour le remboursement du téléphone et des numéraires. Quant au vol de ces sommes, un doute persiste, et la Cour a décidé que l’accusé devra rembourser les 95 000 FCFA pour le téléphone volé.

Détenu pendant cinq ans sans jugement, le tribunal statuant en matière criminelle l’a condamné à 5 ans de réclusion, à compter de 2019, et à une amende de 200 000 FCFA. Autrement dit, il lui reste quelques mois de prison à purger. À seulement 32 ans, ce Gabonais a déjà commis plusieurs délits, illustrant une trajectoire de délinquance alimentée par une addiction à l’alcool, au chanvre et autres substances.