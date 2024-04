Les affaires de viols se suivent mais ne se ressemblent pas devant la cour criminelle de Port-Gentil. Ce mardi, un gabonais d’une trentaine d’années a comparu pour avoir tenté de violer à deux reprises sa nièce âgée de seulement 7 ans. Les faits de viol ayant été requalifiés hier en agression sexuelle, il a tout de même écopé de 10 ans de prison pour avoir eu recours à la technique dite du pinceau sur sa jeune victime.

Jessy Evrard Nziengui est un pédophile de moins dans les rues de la capitale économique gabonaise. La cour criminelle de Port-Gentil l’a envoyé derrière les barreaux pour de nombreuses années. Et pour cause, il lui était reproché d’avoir fait le "pinceau’’ à la nièce de sa petite amie. Les faits remontent au 22 février 2020, au quartier Salsa. La jeune Marie-Chloé Chelsea, âgée de 7 ans, jouait sur le terrain familial quand elle est interpellée par le nommé Jessy Evrard Nziengui.

Un prédateur sexuel peu ingénieux

Une fois dans la chambre à couché de son oncle par alliance, celui-ci va s’employer à la déshabiller avant de l’installer tranquillement sur le lit tout en écartant ses jambes. Voyant les parties intimes intactes de sa belle-nièce, tonton Jessy remuait ses babines face à l’esprit saint qui se présentait à lui. Il décidai alors de frotter son pénis sur le vagin de la fillette et tentait de la pénétrer. Mais il rencontra des difficultés face à l’étroitesse du vagin de sa proie et s’y résigna.

Une autre vue du procès

Animé par l’envie de satisfaire sa libido, il interpellait à nouveau la fillette dans l’après-midi en lui intimant l’ordre d’aller nettoyer la chambre de l’oncle pédophile. Une technique qu’il imposait toujours à la demoiselle, qui rencontrait toutes les peines du monde pour se débarrasser de cette tâche. Une fois sa proie dans sa chambre, il la rejoignait, la déshabillait une nouvelle fois. En érection comme un cheval, il se hâtera de se déshabiller à son tour, caressant le pubis de cette dernière et tentait vainement de la pénétrer.

La fois de trop

Son envie de satisfaire son désir fût stoppée une fois de plus par l’étroitesse du vagin de la victime. En colère, il déversera quand même sa semence après s’être finalement masturbé. Satisfait, il prend de l’air avec la nièce de sa concubine sans se douter qu’ils ont été aperçus par la grande sœur de sa victime, Margot Claire âgée de 14 ans. Sans attendre, celle-ci est directement allée relater les faits à leur mère, dame Anouchka G, laquelle saisira les agents de police en service au commissariat central de la ville.

L’enquête diligentée par cette unité judiciaire aboutira à l’interpellation de l’accusé. Auditionné en enquête préliminaire, il déclarait qu’il avait tenté à deux reprises de pénétrer sexuellement Marie-Chloé sans succès. Inculpé, chez le magistrat instructeur, il niait les faits en soutenant que ses aveux avaient été forcés en enquête préliminaire sous l’effet de la torture. Un alibi pour échapper aux foudres de la justice.

Sanction pénale

À l’instruction à la barre, Jessye Evrard Nziengui revenait sur ses déclarations faites devant le juge d’instructeur et reconnaissait avoir allongé la victime sur le lit, enlevé son slip, puis caressé ses parties intimes tout en se masturbant et avoir éjaculé dans l’un de ses t-shirts. Le Ministère public requérait la culpabilité de l’accusé et sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle.

Les avocats de la défense ont sollicité de larges circonstances atténuantes. Le crime de viol sur mineure de moins de 18 ans a été disqualifié en celui d’agression sexuelle, il a été condamné à 10 ans de prison dont 4 ans assortis du sursis.