Un gabonais octogénaire et incestueux prend 30 ans de prison pour avoir violé sa petite-fille de 14 ans

La cour criminelle de Port-Gentil a rendu son verdict ce mardi dans une sombre affaire de viol sur mineure commis par ascendant. Un grand père incestueux s’est vu condamné à 30 ans de réclusion criminelle dont 12 avec sursis pour avoir violé à répétition sa petite-fille de 14 ans au village Batanga près d’Omboué. Ce gabonais octogénaire n’était pas à son premier forfait, il aurait abusé et enceinté sa propre fille décédée par la suite. Un monstre sexuel qui a tenté d’accusé le vin de palme comme à l’origine de sa libido criminelle incestueuse.

François Ndjaly ce gabonais né vers 1944 (80 ans) à Ngowé dans la province de l’Ogooué-Maritime, pêcheur, célibataire et père de 4 enfants était poursuivi pour viol sur mineure de -18 ans et inceste. C’est le 6 mars 2021 au village Batanga que la mère de la victime, Olivia Fatima Ndjaly, reçoit un coup de fil de la part des enquêteurs de la brigade de gendarmerie qui l’informent que sa fille s’était rendue dans leurs bureaux afin de dénoncer les abus sexuels qu’elle subissait de la part de son grand-père maternel, François Ndjaly.

Un grand-père à la libido dejantée

C’est alors qu’elle se rend à Omboué afin de s’enquérir de la situation. « J’étais stupéfaite de savoir que mon père avait abusée de ma fille. J’ai même eu du mal à l’accepter vu que c’est ce dernier qui l’élève avec ma mère depuis l’âge de 2 ans », a déclaré sous procès verbal la mère de la victime. C’est alors que le mis en cause a été saisi par les agents puis placé aux mains de la justice, à la suite de la plainte qui a été déposée. « Je ne sais pas ce qui s’est passé pour toucher ma petite fille », a déclaré à la cour criminelle de Port-Gentil Francois Ndjaly.

Le grand père s’exprimant devant la cour

En enquêtes préliminaires, la jeune fille explique que son grand-père profitait d’elle lors que sa grand-mère était absente de la maison. Moralement atteinte dans son fort intérieur, elle a décidé de le dénoncer. Elle a dû parcourir plusieurs kilomètres de Batanga pour Omboué pour finalement livrer son bourreau à la justice. « Je suis victime de plusieurs viols orchestrés par mon grand-père François Ndjaly dans notre village. Il a commencé en 2021, j’avais encore 14 ans. A chaque fois, il m’emmenait dans la chambre et me soulevait la robe et m’écartait les jambes et me fait les rapports », confiera le victime.

Le vin de palme comme excuse

Le mis en cause lors de son procès a reconnu les faits, prétextant que c’était avec le consentement de la victime. Sa zone où il assouvissait sa sale besogne était son dortoir, logé dans leur campement familial. La première fois, il a dû satisfaire sa libido sous les chapeaux de roue de peur que sa femme ne vienne les surprendre. Mais ce n’est pas tout. Cet octogénaire est également accusé d’avoir eu des rapports sexuels avec sa propre fille la défunte Pierrette Odendo, qui est tombée enceinte à l’issue de cet acte odieux. Malheureusement, après ce cas d’inceste l’enfant est décédé et la mère aussi quelque temps après.

Une autre vue de l’audience de ce mardi à Port-Gentil

Pour masquer son crime, François Ndjaly accuse l’alcool. Selon les rapports versés au dossier, il était ce jour-là dans un état d’ébriété très avancé. C’est là que lui est venue cette sale idée d’entretenir des rapports sexuels avec la fille de sa fille. « Je connais la faute que j’ai faite, pardon ! J’avais bu du vin de palme. Je ne refuse pas, j’ai fait l’amour avec elle. J’avais la capote », a-t-il précisé à la cour criminelle lors de son procès. Des actes qu’il a continué d’accomplir durant près de deux ans, lui qui exerçait une autorité sur la gamine.

Sanctions pénales

Le certificat médical déclare dans cette affaire la perte de l’hymen de la victime. Un acte puni par les dispositions des articles 256, 259 et 261 du Code pénal gabonais.

« Qu’il termine sa vie en prison en lui accordant 20 ans de réclusion », a déclaré l’avocat général tenant le siège du Ministère public lors des réquisitions. Statuant publiquement en matière criminelle, François Ndjaly a été déclaré coupable du crime de viol sur mineure de -18 ans et d’inceste. Il a été condamné à la peine de 30 ans de réclusion, dont 12 ans assortis du sursis et à 1 million de FCFA d’amende.