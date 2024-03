Un gabonais condamné à 15 ans de prison pour avoir tué sa petite amie hyper jalouse

La justice gabonaise a une fois de plus fait preuve de rigueur dans une affaire de violence ayant conduit au décès d’une femme. L’auteur de cet acte, survenu en 2018 dans la capitale économique, n’est autre que Noël Lepoyi (32 ans) qui a ôté la vie à sa compagne par plusieurs coups de couteau au thorax. À l’issue de l’audience d’hier, l’amant-meurtrier a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa petite amie hyper jalouse.

Les événements tragiques remontent au 27 octobre 2018. Animée par une jalousie maladive et obsessionnelle, la victime Annie Flore Okora Ngongo était persuadée depuis des semaines que son compagnon entretenait des relations amoureuses avec d’autres femmes. Ce soir-là, Noël passe du temps avec sa compagne dans un bar du quartier Ngadi, dans le 1er arrondissement de Port-Gentil.

Une énième bagarre qui vire en drame

Dans ce bar, Noël Lepoyi offre un verre à une voisine du quartier, déclenchant ainsi une crise de jalousie chez la mère de son enfant, une situation qui lui était familière. Selon les procès-verbaux, cet acte était perçu comme une preuve que son compagnon entretenait une liaison amoureuse avec cette jeune femme. Une violente bagarre éclate alors dans le bar, nécessitant l’intervention de la gérante pour y mettre fin.

Une autre vue de l’audience d’hier

Noël Lepoyi décide alors de rentrer chez lui pour prendre un couteau de 7 centimètres dans leur chambre. Quelques minutes après l’altercation, Annie Flore décide de suivre précipitamment son conjoint. Une nouvelle bagarre éclate, d’une rare violence, et Noël Lepoyi blesse sa compagne au thorax et à l’avant-bras gauche avec une arme blanche. Alors qu’elle est à terre, il lui porte plusieurs coups de couteau sous l’aisselle gauche, trois au total, avec, selon l’avocate générale, l’intention de la tuer.

L’amant-tueur honteux

Transportée à l’hôpital dans un état grave, Annie Flore succombe à ses blessures, comme l’a constaté le médecin. Son aîné dépose immédiatement plainte, entraînant l’arrestation du présumé assassin. Dans les procès-verbaux des enquêtes préliminaires, Noel affirmera « qu’elle a pris le couteau qui se trouvait dans la chambre au-dessus de la porte et avait menacé de se suicider. C’est en tentant de la désarmer qu’il l’avait vu s’écrouler plein de sang ».

Le mis en cause et son avocat

Initialement inculpé pour coups mortels par le parquet de la République, Noël Lepoyi a assuré regretter son geste en évoquant sa « honte » de l’homme qu’il était. L’accusé a fait volte-face bien avant l’annonce de sa condamnation. Il a alors baissé son masque en indiquant que « ce n’était pas dame Annie Flore Okora Ngongo qui tenait le couteau, mais bien lui ». Il admettait qu’il « avait tenté de la menacer pour lui faire peur et empêcher qu’elle avance vers lui. Mais qu’elle s’était jetée sur lui ». Voulant la repousser, il l’a malencontreusement blessé à l’aide du couteau qu’il tenait dans sa main droite.

15 ans de prison

Lors des réquisitions, tenant le siège du Ministère public, l’avocat général a requis 15 ans de réclusion criminelle sans que lui soient accordées ni circonstances atténuantes ni sursis. Ce délinquant primaire a été déclaré coupable du crime de coups mortels. En répression, il a été condamné à la peine de 15 ans de réclusion dont 2 ans assorti du sursis.

En outre, le jeune homme n’avait jamais porté plainte contre sa petite amie avec qui il était depuis des années, malgré les violences récurrentes qu’il subissait. L’avocate de l’accusé, Me Gildas Chancel Guissiga, avait dépeint un jeune homme « joyeux »› qui « aimait la vie, (…) danser et se faire beau » et qui a vécu un « véritable calvaire ».