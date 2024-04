La cour criminelle de Port-Gentil a rendu son verdict jeudi dans une affaire de meurtre impliquant deux trafiquants de drogue. Ces deux Gabonais d’une vingtaine d’années en sont venus aux mains, entraînant la mort du plus âgé lors d’une séance de travail où les deux hommes conditionnaient leurs ballots de chanvre. L’auteur des coups mortels ayant entraîné le décès a été condamné à 11 ans de prison pour meurtre.

Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 décembre 2021 au quartier Transfo précisément dans la zone rouge dite le Nyahoulet. Tray Marc Ivermo Rotoumba Nguema (22 ans), Gabonais sans profession, célibataire sans enfant, a été longuement interrogé par la cour sur cette soirée au cours de laquelle il a tué son ami d’un coup de couteau, Jeff Jordan K. L’accusé a repris, épisode par épisode, avec force détails, le cheminement ayant conduit à la mort de son frère gabonais âgé de 28 ans.

Une bagarre entre voyous

Il était 21 heures dans ce ghetto de Port-Gentil lorsqu’une violente bagarre éclate entre Tray Marc Ivermo Rotoumba Nguema et Jeff Jordan K. Le premier cité, qui découpait du chanvre, n’a pas apprécié les moqueries de Jeff Jordan proférées à l’endroit de sa petite amie. À l’aide de son téléphone portable, il éclaire le visage de son vis-à-vis et de là, il tombe nez à nez avec son caïd et la bagarre éclate. Se défendant à maintes reprises, Tray Marc Ivermo Rotoumba Nguema s’empare d’un couteau et le plante sur le flanc gauche de son « bon grand ».

Le dealer tueur semblant regretter son acte

Recevant à la tête une bouteille de la part d’un autre ami de Jeff Jordan K, Tray Marc entraîne son semblable dans une épave de voiture et constate bel et bien que son mentor, qui lui avait ordonné de couper le chanvre, était passé de vie à trépas. Le blessé est rapidement transporté à l’hôpital où une intervention chirurgicale a été diligentée. Le diagnostic révèle que la lame était plantée dans la cavité péritonéale, plus précisément entre deux vertèbres dorsales.

Un geste qui a sectionné la rate en deux et touché au passage le pancréas, conduisant à la perte de près de trois litres de sang de la victime. La rareté de son groupe sanguin B n’a pas permis à la victime de survivre car, le 4 décembre, Jeff Jordan K décède dès suite d’un choc hémorragique vers 15 heures. Le présumé accusé arrêté est entendu en enquête préliminaire. L’enquête ouverte permet de confondre Tray Marc Ivermo Rotoumba Nguema, qui passe aux aveux. Inculpé pour coups mortels, il est placé sous mandat de dépôt le 13 décembre 2021, à la maison d’arrêt de la cité pétrolière.

Sanctions pénales

Le jeudi 11 avril, au cours de son procès, il n’a pas manqué de semer le doute dans l’esprit des juges en revenant très souvent sur des déclarations contraires, avant de finalement reconnaître les faits, précisant qu’il a voulu simplement se dégager sans vouloir donner la mort. La famille de la victime a dit ne pas se constituer partie civile et se met à la disposition de la justice. Le parquet a requis sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle sans lui reconnaître des circonstances atténuantes, ni l’admettre au bénéfice du sursis.

Une autre vue de l’audience de ce jeudi

Son conseil, Me Marie Claude Soledad Moulengui, a plaidé à titre principal la requalification du crime de coups mortels en celui de délit d’homicide involontaire en application de l’article 246 du Code pénal. À titre subsidiaire, elle a sollicité de très larges circonstances atténuantes sur le fondement des articles 50 et 51 du Code pénal, avant de solliciter la clémence de la Cour. Après délibération, lui reconnaissant toutefois des circonstances atténuantes, la Cour criminelle a reconnu l’accusé coupable du crime de coups mortels, avant de lui infliger 11 ans de réclusion criminelle.