Un braqueur gabonais au bec de lièvre, prend 10 ans de prison pour avoir tenté de tuer un béninois

Richy Yohan Domingo Koumba, alias Nzahou, âgé de 26 ans, a été condamné ce jeudi, à une peine de 10 ans de prison par la Cour criminelle de Port-Gentil, ainsi qu’à une amende de 2 000 000 de FCFA pour tentative de vol avec usage d’une arme apparente et tentative de meurtre sur un citoyen béninois. Un acte qu’il a continué de nier en vain hier lors de son procès.

Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 mai 2021, un braquage digne d’un film d’action américain a eu lieu au quartier dit Tournant SEEG aux environs de 2 heures du matin. Accosté par des individus dont il ignore l’identité, Gabel Amoussou, de nationalité béninoise, échange avec une bande de braqueurs dans laquelle figure Richy Yohan Domingo Koumba et un autre gangster. Une violente altercation éclate avant des paroles crues entre les deux parties.

Un braquage haletant

Munis de bouteilles de bière, les jeunes voyous pourchassent leur proie, réussissant à prendre la fuite avant de recevoir plusieurs débris de bouteille dans le dos. À plusieurs mètres de l’altercation, la victime est rattrapée par ses agresseurs, et pour se défendre, elle prend une barre de fer et administre un coup froid à l’un des deux assaillants. À son tour, Gabel Amoussou prend un sérieux coup de poignard au niveau du dos, puis prend une nouvelle fois la fuite avant de se réfugier dans le côté obscur d’une cafétéria.

Une autre vue de l’audience d’hier

C’est alors qu’il remarque qu’un des bandits a le visage à découvert et souffre d’une malformation faciale, et l’autre est protégé par une cagoule. À l’abri du danger et après le départ des braqueurs, la victime appelle ses parents qui l’emmènent dans une structure sanitaire pour recevoir des soins adéquats après le coup de couteau reçu au dos. Le 21 juin 2021, une plainte est déposée au Commissariat central de Port-Gentil, conduisant à l’arrestation dans une rafle de plusieurs individus.

Une identification particulière

Appelé à identifier ses agresseurs, la victime ne reconnaît aucun d’entre eux. C’est un mois après, au quartier Transfo dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, il était 5 heures du matin lorsque Gabel Amoussou accompagné de sa mère et d’un de ses frères, a reconnu deux jeunes garçons parmi lesquels Richy Yohan Domingo Koumba. Par sa morphologie et son bec de lièvre, le mis en cause a parfaitement été identifié par la victime puis conduit au commissariat de police.

Interrogé en enquête, il nie en bloc les faits bien que la proie ait dit avoir parfaitement identifié ses agresseurs qui ont essayé de lui dérober son téléphone portable. Gabel Amoussou précise en effet que c’est bien Richy Yohan Domingo Koumba qui lui a infligé des coups de couteau au dos. À la barre, ces informations ont été maintenues par la victime. Ce Gabonais apprenti mécanicien, célibataire sans enfant, a une énième fois nié les faits pour se soustraire de l’étau de la justice.

Sanctions pénales

Requalifiant les faits de tentative de vol avec usage d’une arme apparente initialement prévue en celui de tentative de meurtre contre le prévenu, il a été déclaré coupable. Conformément aux dispositions des articles 292, 295 alinéa 2-2, 223 du Code pénal, 225-5 du même code, Richy Yohan Domingo Koumba a écopé de 10 ans de prison, dont 5 ans assortis du sursis, et à 100 000 FCFA d’amende. De plus, il est condamné à payer à la partie civile la somme de 2 000 000 de FCFA, au titre de dommages-intérêts.