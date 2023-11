Transgabonaise : les travaux piétinent toujours même dans l’après Ali Bongo

Projet pharaonique du second mandat d’Ali Bongo, la Transgabonaise longue de 780 km reliant Libreville à Franceville, piétine toujours. Le projet a été ce vendredi 24 novembre au menu d’une réunion de crise au palais présidentiel de Libreville entre le président de la transition, le ministre des Travaux publics et l’ensemble des parties prenante. Les travaux qui nourrissaient plein d’espoir pour les usagers sont toujours coincés entre le PK24 et Nsile (PK105) soit un peu moins de 63 kilomètres mais pas que !

La Transgabonais est toujours bloqué sur l’axe Nsile-Bifoun depuis le 28 septembre 2020, date du lancement officiel des travaux d’élargissement de la Nationale 1. Selon les ambitions du projet initial, l’ensemble des 780 km de route qui traverse le pays d’est en ouest auraient dû être livré en juillet 2023. Depuis, c’est le flou total sur ce projet et les 600 milliards FCFA qu’auraient dû mobiliser Meridiam et Arise via leur filiale : la Société autoroutière du Gabon (SAG). La réunion de crise du 24 novembre C’est pour y voir plus clair et donner un coup de boost que le président de la transition a réuni ce 24 novembre les différentes parties à un tour de table de crise. Selon le ministre des Travaux publics Flavien Nziengui Ndzondou à l’issue de cette réunion, « Si cette route ne connaît pas son avancement escompté, il y aura beaucoup de problèmes surtout un impact économique qui épargnera personne », évoquant le tronçon Libreville-Bifoun dont fait partie cet axe routier, sujet à caution. Selon le communiqué ayant sanctionné cette réunion de crise dite de « cabinet présidentiel », le général Brice Oligui Nguema a donné jusqu’à avril 2024 à la SAG et ses différents partenaires pour résoudre le problème de Nsile-Bifoun soit toujours que 63 km de route en deux fois deux voies. Autant dire que le projet dans son ensemble, n’est pas prêt de connaître son épilogue malgré le changement de régime et la bonne volonté des autorités de transition. La faute au modèle de financement ?