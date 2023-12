Tchibanga : Une touriste française et son guide tués dans un violent accident de la route

Un tragique accident de la route s’est déroulé ce mercredi 27 décembre sur l’axe Tchibanga-Gamba (Nyanga, sud du Gabon), marqué par une collision d’une rare violence entre un bus de transport suburbain de l’agence « Prestige » et un pick-up de type double cabine. Le bilan de cet accident est lourd, avec deux morts et plusieurs blessés graves, plongeant leurs proches dans le deuil et la consternation.

Les victimes de cette tragédie sont Dorothée Madeleine Lafond, une Française au volant du pick-up, et Dabo Abraham, son accompagnateur congolais. L’accident, survenu vers 18 heures, a également causé des blessures sérieuses à plusieurs autres occupants des deux véhicules. Un des blessés du bus de transport Le bus, un modèle Toyota transportant 17 personnes (12 femmes, 3 hommes et 2 enfants), se dirigeait de Gamba vers Tchibanga. En sens inverse, le pick-up double cabine, avec à son bord quatre personnes, principalement des touristes désireux de rallier Gamba, a rencontré le bus au niveau du village Mougagara, à environ 100 kilomètres de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. La collision a été d’une telle violence que les deux occupants du pick-up, la conductrice française et son guide congolais, ont perdu la vie sur-le-champ. Les survivants, très grièvement blessés, ont été transportés d’urgence au Centre hospitalier régional Benjamin-Ngoubou de Tchibanga. Les dépouilles de Dorothée Madeleine Lafond et Dabo Abraham ont quant à elles été acheminées à la morgue peu avant 1 heure du matin. Une autre touriste grièvement blessée Selon certains témoins, les deux véhicules roulaient à une vitesse excessive, sans réduire leur allure même avant l’impact, et sans contrôle de l’engin. Des informations suggèrent également que la conductrice française aurait été prise de panique au volant, contribuant à la gravité de la collision. Face à cette tragédie, une enquête a été ouverte par le parquet de Tchibanga pour déterminer les causes exactes de cet accident. Cette démarche vise à apporter des éclaircissements sur les circonstances de ce drame qui endeuille la ville, survenu à la veille des festivités de la Saint-Sylvestre. La communauté locale est sous le choc, et les autorités s’emploient à comprendre les éléments qui ont conduit à cette collision dévastatrice.