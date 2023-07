« Si Jean Ping aurait été président, on l’aurait regretté amèrement », affirme Féfé Onanga

Féfé Onanga a réagi ce jeudi au cours d’une interview accordée à la presse aux propos jugés « audacieux » de l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2016 Jean Ping qu’il avait soutenu. En effet, le 1er juillet dernier lors de son entretien avec la diaspora gabonaise vivant en France, l’ancien adversaire d’Ali Bongo a déclaré que son rival avait instruit des gens aux fins de lui « trancher le cou à la hache » et d’exhiber sa tête « sur un piquet » lors de l’attaque par l’armée de son QG. Des allégations aux allures de révélation pour certains, qui ne sont toutefois pas du goût de l’ancien leader du mouvement populaire des radicaux (MPR).

"Jean Ping prend ses fantasmes pour des réalités. Il a habitué ceux qui le suivent à des propos qui n’ont ni tête ni queue. Il a toujours menti au peuple « restez tranquille bientôt on prendra le pouvoir ». Il a fait rêver les plus faibles. Jean Ping aujourd’hui est l’ombre de lui-même, c’est du passé. Il faut tourner la page !", a déclaré Féfé Onanga, ancien opposant et soutien de Jean Ping qui a regagné les rangs du parti d’Ali Bingo qu’il avait portant quitté de lui-même.

En effet, Jean Ping aurait soutenu au cours de sa visite en France avant sa rencontre au quai d’Orsay avec les autorités françaises, qu’Ali Bongo aurait été personnellement dans un hélicoptère Puma avec un bazooka […]. Selon lui, dans cette nuit qu’il qualifierait de « nuit de l’horreur », Ali Bongo et ses hommes de mains a tiré à la mitrailleuse lourde sur le QG de l’opposant à Libreville. Avant d’affirmer qu’il était avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La déclaration est de l’opposant gabonais Jean Ping, ce 1er juillet.

Pour Féfé Onanga, ces affirmations de Jean Ping visent à attiser la haine, la violence, le soulèvement et l’instabilité au Gabon. De ce fait, il estime en revanche lâche, lamentable et contraire à l’esprit démocratique, le fait qu’en 2018 Jean Ping « le grand rêveur », ait trahi les gabonais en ne participant pas aux élections législatives, départementales et municipales. Dans son entretien avec la presse, Féfé Onanga voit le parcours politique de Jean Ping comme une pierre dans l’océan car l’existence du candidat malheureux à la dernière présidentielle émane tout simplement de la coalition des partis politiques de l’opposition, des associations ainsi que de la société civile, sans qui sa visibilité n’aurait été possible.

« Ceux qui pensent toujours qu’il prendra le pouvoir, c’est des histoires à dormir debout. C’est pas un homme sérieux ! Pourquoi il n’a pas expliqué aux gabonais de la diaspora, pourquoi il n’a pas pu prendre le pouvoir. Jean Ping lui-même il est quoi ? Faudrait pas que ça devienne comme si c’était un héros. Il n’est rien ! Si Jean Ping aurait été président, on l’aurait regretté amèrement », affirme féfé Onanga.

Face au Parti démocratique gabonais, l’opposition « désordonnée » conduite par certaines personnalités politiques telles que Paulette Missambo, Jean Boniface Assele ou encore celle d’Alexandre Barro Chambrier, n’aura aucune chance aux élections générales d’août prochain, selon Féfé Onanga qui se félicite de la tournée républicaine d’Ali Bongo à travers le pays ce qui témoigne de sa pleine forme.

« Il s’agit là des PDGistes affectés à l’opposition. Il n’est pas interdit de rêver. Mais le PDG c’est une machine et un parti bien organisé avec des personnes rompues à la tâche en politique, des têtes bien pensantes. Le président fait la tournée tout simplement pour injurier tout ceux qui le traite de malade. Il parle avec les actes », a insisté Féfé Onanga.

« La politique c’est de l’art à la base. C’est pas des anciens candidats, soient-ils, qui vont exiger, qu’il y ait une transition dans un pays. Non ! Le Gabon est un pays démocratique où la Constitution respecte les textes et lois. S’ils veulent se bercer d’illusions, qu’ils pensent comme bon leur semble. Ping est égoïste. Il aurait en homme responsable, soutenu l’opposition qui l’a soutenu dans le passé. Il ne sera jamais président au Gabon », conclu l’ancien leader du MPR.

En somme Féfé Onanga dit être prêt pour offrir un score mémorable à Ali Bongo dans l’Ogooué-Maritime à l’élection présidentielle. Arme à la main, son ambition est d’offrir une victoire « cash » par KO au distingué camarade président.