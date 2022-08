Sénégal : La coalition présidentielle de Macky Sall obtient une courte majorité aux législatives

La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) du président Macky Sall est arrivée en tête des législatives de dimanche avec un score de 1 518 137 voix, s’offrant cependant une majorité relative. Les résultats provisoires ont été publiés jeudi par la cour d’appel de Dakar. Avec ce score, la coalition présidentielle dispose de 82 (57 sur la départementale et 25 sur la proportionnelle) des 165 sièges en jeu. Les résultats définitifs sont attendus dans les jours à venir du Conseil constitutionnel.

La coalition Yewwi Askan Wi est arrivé en 2e position avec 1 071 139 voix pour un total de 56 sièges décrochés (39 sur la départementale et 17 sur la proportionnelle). Wallu Sénégal qui avait comme tête de liste l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, complète le trio avec 471 517 voix et 24 sièges (16 sur la départementale et 8 sur la proportionnelle). Ces deux principales formations de l’opposition avaient mis en place une intercoalition pour maximiser leur chances dans les départements.

Elles ont ainsi remporté le vote dans les grandes villes comme Dakar, Saint Louis, Ziguinchor et Mbacké. La coalition présidentielle a comblé le retard avec des victoires importantes dans les zones rurales. AAR Sénégal, Bokk Guis Guis et MPR les serviteurs viennent compléter la composition de la nouvelle Assemblée nationale avec chacune 1 siège. Quelque 7 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes ; 46.6% d’entre eux ayant voté.