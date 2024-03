Retour de la carte d’identité au Gabon : les futurs agents enrôleurs déjà en formation !

La mise en place de la Carte nationale d’identité électronique (CNIE) se concrétise progressivement au Gabon, avec le lancement de la formation des agents enrôleurs. Après une phase de formation des formateurs, cette étape cruciale a débuté ce mercredi 27 mars dans les locaux du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Cette formation vise à préparer les policiers et les agents civils du Ministère à leur rôle essentiel dans la campagne d’attribution du Numéro d’identification personnel (NIP) à chaque citoyen gabonais. Ces agents enrôleurs seront ensuite déployés sur le terrain pour mener à bien cette opération d’enregistrement, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la CNIE.

Une autre vue de cette formation débutée hier

La campagne du NIP constitue ainsi le premier pas vers l’établissement de la Carte nationale d’identité électronique, une avancée majeure en matière de sécurité et d’identification des citoyens. Cette initiative vise à moderniser les systèmes d’identification et à renforcer la fiabilité des données personnelles, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des services publics et à la protection des droits des individus.

L’introduction de la CNIE représente également une étape importante dans la transformation numérique du pays, offrant des avantages en termes de facilité d’accès aux services gouvernementaux et de lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité. À mesure que la campagne d’attribution du NIP prend son envol, les autorités gabonaises se mobilisent pour garantir le succès de cette transition vers une identité électronique sécurisée et fiable, au service du bien-être et de la protection de tous les citoyens.

Rappelons que les Gabonais sont privés de carte nationale d’identité depuis plus de 11 ans. Le gouvernement d’Ali Bongo, renversé le 30 août dernier, avait à plusieurs reprises promis d’y remédier, mais sans jamais parvenir à le faire. L’arrivée des autorités de la transition au pouvoir a réellement fait avancer les choses, avec le démarrage dans les prochaines semaines de l’opération d’enrôlement des citoyens.