Rentrée syndicale : Le Syndicat des enseignants de l’Éducation nationale du Gabon dénonce et prévient

Violation des textes du principe déontologique de la Fonction publique, mutation arbitraire d’un de leurs membres, manigance au sein de l’école de commerce de Port-Gentil sont autant de points retenus lors de la rentrée syndicale du Syndicat des enseignants de l’Éducation nationale (SEENA). Le samedi 17 février, il s’est dit continuer la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants gabonais.

Le samedi dernier, à l’annexe du CES du Parc de Port-Gentil, s’est tenue la rentrée syndicale du SEENA, membre de la Confédération nationale syndicale du secteur éducation (CONASYSED). Cette rencontre qui marque le lancement des activités syndicales du SEENA a enregistré la présence des membres de la communauté éducative, les adhérents et sympathisants du SEENA et ceux de la CONASYSED tout comme les syndicats alliés tels que : FESEENA, SYMENS, SYNEFECTPRO et le SAEG pour ne citer que ceux-là.

Une vue de l’échange syndical

L’organisation de la Journée nationale de l’Enseignant prévue pour le 23 mars prochain, le recensement général des agents publics attendu de pied ferme dans les provinces, la préparation de la grande assemblée générale de la CONASYSED à Libreville étaient les principaux points retenus à l’ordre du jour. Des échanges sur le bilan et les actions à mener tout au long de l’année syndicale figuraient en bonne place avant la tenue d’un point de presse visant à dénoncer la mutation au CES Julien Mbourou d’Omboue d’un de leur collègue enseignant syndicaliste.

« C’est une violation flagrante des dispositions de l’article 3 de la convention 87 de l’OIT, et des articles 72 et 73 de la loi 01/2005 portant statut général de la Fonction publique et celle de l’article 21 des statuts du Syndicat des enseignants de l’éducation nationale (SEENA) », a fustigé le secrétaire provincial du SEENA Paterne Ndong Nkoulo. En effet, en septembre 2023, la coordination provinciale du SEENA à la suite de la décision de mutation pour le moins surprenante, avait tenue une déclaration de presse, fustigeant cet agissement mené par la Direction d’académie provinciale (DAP) de l’Ogooué-Maritime étant donné qu’ils (SEENA-CONASYSED) n’avaient été invités à prendre par à la commission interne des mutations et confirmation du personnel enseignant.

Photo de famille

Aucune réaction de la DAP à ce sujet qui a été saisie à plusieurs reprises, contraignant les syndicats à se référer à la justice. « Cinq mois après, le SEENA continue d’exiger la réparation des torts causés à son membre et rappelle que nul n’est perdant en laissant triompher la justice et la sagesse », a indiqué Paterne Ndong Nkoulo. Aussi, la mise en place des commissions paritaires obéit à certaines dispositions du Code de déontologie de la Fonction publique.

Celui-ci précise en son article 28 que : « l’administration doit veiller à ce que les mécanismes de participation et de consultation impliquant la société civile ou d’autres acteurs, restent effectivement mis en œuvre à travers les structures consultatives » et l’article 29 qui prescrit « lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs les dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné ».

Lors de cette rencontre marquant le lancement des activités syndicales du SEENA, la coordination provinciale de l’Ogooué-Maritime d’un constat lamentable a fustigé un système managérial devenu culte au sein de la direction de l’école nationale de commerce de Port-Gentil. Une situation en commérage avec la direction de zone académique de l’Ogooué Maritime et celle du Moyen-Ogooué. « Dans leur velléité, ils caporalisent à la fois les enseignants y exerçant et même les partenaires sociaux dans l’exercice de leurs droits syndicaux. De telles manœuvres doivent cesser sans délai », exige-t-il.

Aussi, le bureau provincial du SEENA s’est réjoui au cours de son point de presse, de la bonne collaboration qui prévaut désormais avec la direction d’académie provinciale de l’Ogooué-Maritime notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’alliance administration-Syndicat. Une collaboration qui s’appuie désormais sur la législation territoriale et internationale matérialisée par la tenue de ces assises. « Chers adhérents et sympathisants, le combat du SEENA de la CONASYSED est et demeurera : l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’enseignant », précise le secrétaire provincial du SEENA Paterne Ndong Nkoulo.