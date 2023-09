Rentrée administrative : le personnel du lycée d’État Paul Marie Yembit de Ndendé fin prêt

Au lycée d’État Paul Marie Yembit de la commune de Ndendé (Ngounié, sud du Gabon), la rentrée scolaire administrative 2023-2024 est effective. Depuis ce lundi 11 septembre 2023, le personnel dans l’enceinte de l’établissement est à pied d’œuvre pour une rentrée scolaire sans faute le 18 septembre prochain.

Plusieurs réunions ont été planifiées depuis quelques jours pour un retour au calme des apprenants. Les activités se poursuivent entre autres le nettoyage des bureaux, réunion d’administration générale avec le proviseur du lycée Jules Alphonse Moussodou. Il en a profité pour dresser le bilan de l’année académique précédente qui est plutôt positif sur le plan des résultats des examens de fin d’année. Au baccalauréat, le lycée est satisfait d’avoir atteint 100% dans toutes les séries et aucun élève ajourné.

Une vue du plateau sportif délabré

Au niveau du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), le taux de réussite est de 97,48%. Au total 155 admis d’office sur 159 participants pour seulement 4 élèves recalés. Malgré les difficultés rencontrées à l’instar du manque criard d’enseignants surtout dans les matières scientifiques (mathématiques, sciences physiques et SVT), l’absence d’une salle d’informatique, d’une salle de professeur, le plateau sportif défectueux, de tables bancs, le budget de fonctionnement qui arrive en retard etc... Le lycée d’État de Ndendé fait des efforts pour être parmi les meilleurs établissements du pays.

Une autre vue des lieux

« La discipline est notre cheval de bataille. Si on nous donne les moyens, on fera du lycée un exemple pour tout le pays », a indiqué à Info241 Jules Alphonse Moussodou, proviseur. La nouvelle dynamique du proviseur consiste à rééditer le 100% obtenu au baccalauréat et parvenir à 100% au BEPC cette année.