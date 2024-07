Referendum constitutionnel : l’opération de révision électorale prorogée de 3 jours au Gabon

Initialement prévue pour se clôturer le 12 juillet prochain, l’opération de révision de la liste électorale vient d’être prolongée de trois jours supplémentaires. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur. Ainsi, l’opération se déroulera jusqu’au 15 juillet sur l’ensemble du territoire national. Cette prorogation vise à permettre à un plus grand nombre de citoyens de s’inscrire sur les listes électorales.

Initialement prévue pour une durée de 30 jours, l’opération fera l’objet d’une prorogation de trois jours supplémentaires, du 13 au 15 juillet 2024, de 8 heures à 18 heures. Le ministre Hermann Immongault a souligné l’importance du sens civique et du respect des dispositions légales par tous les citoyens durant cette période. « La durée de l’opération d’enrôlement fera l’objet d’une prorogation de trois jours supplémentaires. Celle-ci se déroulera du 13 au 15 juillet 2024, de 8 heures à 18 heures », précise-t-il dans le communiqué.

Il a également insisté sur la responsabilité de chaque citoyen dans ce processus électoral. « Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité compte donc sur le sens civique de tous et de chacun quant au respect scrupuleux de ces dispositions », a déclaré Hermann Immongault, appelant ainsi à une participation massive et organisée.

