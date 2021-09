Qatar 2022 : Malgré ses joueurs vedettes, le Gabon battu sans ménagement par la Libye

La course du Gabon à la prochaine Coupe du monde qatari commence très mal pour le onze gabonais. Opposé ce mercredi soir aux Chevaliers de la méditerranée de la Libye, les Panthères du Gabon qui ont ouvert la marque pourtant à la 11e minute par André Biyogo Poko, n’auront finalement pas tenu longtemps face à la niaque des Chevaliers égalisera à la 28e minute avant de doucher définitivement le Gabon en seconde période par un second but : score final 2 buts à 1. Une défaite obtenue par Patrice Neveu qui disposait pourtant des meilleurs joueurs gabonais évoluant à l’étranger.

Lire aussi >>> Les Panthères du Gabon au grand complet, déjà à Benghazi pour le choc face à la Libye La victoire tant attendue des Panthères du Gabon ce mercredi soir au stade des Martyrs de Benghazi n’aura pas eu lieu. Malgré une équipe composée à 100% de ses vedettes internationales, le Gabon a essuyé une courte défaite dans une rencontre qui était pourtant à sa portée. Malgré une bonne entame de match, le Gabon finira par laisser échapper cette victoire revenue à son hôte libyen. Le onze d’entrée du Gabon Tout est parti du but de milieu de terrain André Biyogo Poko à la 11e minute. Le Gabon qui a essuyé plusieurs hors jeu contestables au cours de cette première période, sera rattrapé au score dès la 28e minute par un but d’Ali Salama. Les deux équipes se quitteront à la pause sur ce score d’un but partout. Revenues des vestiaires, les Panthères quelque peu plus offensives ne parviendront toutefois pas à arriver aux filets adverses. C’est à la 89e minute de jeu que sonnera finalement la défaite du Gabon par le second but libyen signé Sanad El Ouarfali. Lire aussi >>> Libye vs Gabon : les Panthères arriveront-elles à battre les Chevaliers ce mercredi soir ? Une première défaite qui compromet déjà les chances du qualification du Gabon au mondial qatari. Sachant que ces éliminatoires comportent 10 groupes dont seuls les premiers de chaque poule disputeront les barrages du 3e tour pour les 5 places réservées à l’Afrique à ce Mondial 2022. De quoi saper le moral des supporters gabonais surtout que ce dimanche, les Panthères recevront à domicile les excellents Pharaons d’Egypte pour le compte de la 2e journée de ces éliminatoires. Une mission impossible ?