Présidentielle gabonaise : Seules 4 candidatures validées sur les 23 reçues par la CNOCER !

La Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) a rendu publique, ce dimanche après-midi, la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 12 avril prochain. Sur les 23 dossiers déposés, seuls quatre ont été validés, tandis que 19 autres, dont celui du syndicaliste Jean-Rémy Yama, ont été rejetés. Il s’agit de d’Alain Claude Bilie-By-Nze, de Joseph Lapensée Essingone, de Stéphane Germain Iloko Boussengui et de Brice Clotaire Oligui Nguema.

Lire aussi >>> Présidentielle gabonaise : 23 dossiers soumis, 11 non partants et une liste définitive très attendue Selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, également président de la CNOCER, l’examen des candidatures s’est effectué sur la base des dispositions de la Charte de la Transition, de la Constitution du 19 décembre 2024 et du Code électoral. Les critères de recevabilité portaient notamment sur les articles 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 170 et 179 du Code électoral, ainsi que sur la loi 3562 du 10 décembre 1962 relative aux associations en République gabonaise. Les 23 candidats ayant déposé leur dossier Innocent Bemvome Be Nze Alain Claude Bilie-By-Nze Alain Wilfrid Boucka Alain Simplice Boungoueres Joseph Lapensée Essingone Jean Romain Fanguinoveny Boris Ibela Axel Stophène Ibinga Ibinga Stéphane Germain Iloko Boussengui Pierre Claver Maganga Moussavou Aymar Moapa Djiaboueni Bruno Ben Moubamba Thierry Yvon Michel N’Goma Obiang Nseme Gervais Nzovi Moulengui Brice Clotaire Oligui Nguema Michel Ongoundou Loundah Emmanuel Oye Mendome Guy Steve Toure Retonda Jean Rémy Yama Les 19 candidats recalés disposent d’un délai de 72 heures pour contester cette décision devant la Cour constitutionnelle. La liste des quatre candidats en lice pour la magistrature suprême marque le début officiel de la campagne électorale, qui s’annonce âprement disputée. Pour rappel, le processus de sélection des candidatures a débuté le 27 février 2025, avec la mise à disposition de formulaires pour les déclarations de candidature. La période de dépôt des dossiers a été close le 8 mars, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret 0110-PR-NIS du 14 février 2025. À cette étape, un total de 23 dossiers ont été déposés auprès de la CNOCER.