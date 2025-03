Présidentielle gabonaise : 23 dossiers soumis, 11 non partants et une liste définitive très attendue

La période de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 avril prochain au Gabon s’est achevée ce samedi soir à Libreville. Sur les 34 dossiers initialement retirés (30 hommes, 4 femmes), seuls 23, soit environ 68 %, ont été officiellement soumis au siège de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER). Onze prétendants, représentant 32 %, n’ont donc pas réussi à réunir les pièces exigées, les excluant de la course à la magistrature suprême.

Mais la sélection n’est pas encore terminée. Selon des indiscrétions recueillies par la rédaction d’Info241, seuls une douzaine de dossiers pourraient être validés, voire moins, ce qui ramènerait le nombre final de candidats entre six et douze, soit entre 18 % et 35 % des candidatures initiales. Ce chiffre serait proche de ceux observés lors des précédentes élections présidentielles limitées à moins d’une quinzaine de prétendants.

Le candidat Oligui Nguema hier déposant son dossier

Parmi ceux qui ont déposé leur dossier figurent le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le sénateur de la transition et syndicaliste Jean Rémy Yama, ainsi que l’ancien Premier ministre d’Ali Bongo, Alain-Claude Bilie-By-Nzé. Trois candidatures parmi les plus sérieuses pour la course à la magistrature suprême et au retour à l’ordre constitutionnel après le renversement par l’armée, le 30 août 2023, du régime de la famille Bongo, qui a régné sur le pays durant 56 ans sans discontinuité.

Tous les regards sont désormais tournés vers la CNOCER, qui doit annoncer dans les prochains jours la liste officielle des candidatures validées. Un moment très attendu par les Gabonais, qui verront enfin se dessiner les contours de cette présidentielle initialement marquée par un large intérêt avec 34 postulants potentiels.