Présidentielle 2025 : Un quatuor retenu par la commission électorale, une première depuis 1993

Pour la première fois depuis le retour du multipartisme, seuls quatre candidats ont été retenus pour l’élection présidentielle gabonaise prévue le 12 avril 2025. Une situation inédite qui contraste avec les scrutins précédents, où le nombre de postulants oscillait généralement entre 5 et 19. Cette réduction drastique des candidatures marque un tournant dans l’histoire électorale du pays sous l’ère de la transition.

Depuis 1993, le Gabon a connu des élections présidentielles où la pluralité des candidatures reflétait la fragmentation de l’opposition face aux candidats du pouvoir. En 1993, 13 candidats s’étaient affrontés, et Omar Bongo Ondimba l’avait emporté avec 51,17 % des voix devant Paul Mba Abessole (26,5 %). En 1998 et 2005, seuls 5 candidats étaient en lice, permettant au président sortant de remporter des victoires écrasantes.

L’explosion des candidatures sous Ali Bongo

Le scrutin de 2009 a marqué une rupture avec un nombre record de 18 candidats, conséquence de la disparition d’Omar Bongo. Ali Bongo Ondimba l’avait alors emporté avec 41,79 %, dans un contexte de contestation. En 2016, la dynamique s’est poursuivie avec 14 candidats, mais un duel serré entre Ali Bongo et Jean Ping (50,66 % contre 47,24 %) a ravivé les tensions post-électorales.

L’élection du 26 août 2023, finalement annulée après le coup d’État du 30 août, avait réuni 19 candidats, signe d’un éclatement politique persistant. Le principal opposant, Albert Ondo Ossa, revendiquait la victoire face à Ali Bongo, mais les résultats officiels n’ont jamais été validés. Ce contexte a conduit les nouvelles autorités à revoir en profondeur le processus électoral.

Un tournant avec la sélection de 2025

La présidentielle de 2025 marque ainsi un changement majeur. La Commission nationale pour les élections et le référendum (CNOCER) a validé seulement quatre candidatures, un chiffre inédit en trois décennies. Sur les 23 dossiers déposés, 19 ont été recalés, bien que certains candidats puissent encore introduire des recours. Cette sélection drastique pourrait redéfinir le paysage politique et modifier les dynamiques électorales habituelles.

Ce resserrement des candidatures vise officiellement à renforcer la crédibilité du scrutin et à éviter la dispersion des voix. Mais il soulève aussi des interrogations sur les critères de sélection et les implications pour la démocratie gabonaise. Dans ce contexte, le scrutin du 12 avril s’annonce décisif pour l’avenir politique du pays et la légitimité du futur président.