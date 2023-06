Présidentielle 2023 : Mike Jocktane au contact des populations du Woleu-Ntem

L’élection présidentielle approche à grand pas, Mike Jocktane, le leader du parti Gabon Nouveau s’était donné pour objectif de visiter de fond en comble les 9 provinces que compte le Gabon. Comme il avait promis lors de l’annonce de sa candidature à la magistrature suprême le 16 octobre 2021.

Le candidat à la présidentielle de 2023 Mike Jocktane séjourne depuis ce 8 juin et ce jusqu’au 13 juin 2023 dans le Septentrion. Cette visite le conduira tour à tour dans les villes d’Oyem, Bitam, Mitzic et dans les villages Minang, Awoua, Bolossoville... Dès son arrivée alors qu’il était très attendu, le leader Mike Jocktane s’est rendu pour la première étape de sa visite au village Minang, premier village de la province du Woleu Ntem. Ce fût le démarrage de son périple dans le Grand Nord.

Du côté de Mitzic, le leader Mike Jocktane a procédé à une remise symbolique de présents aux habitants de cette localité en signe de reconnaissance pour leur accueil chaleureux et leur soutien à sa vision politique. Il faut dire que le leader du parti Gabon Nouveau est dans le Grand Nord après avoir sillonné les autres provinces du Gabon. Il a décidé cette fois de poser ses valises, au Nord afin de s’entretenir avec les populations des différentes circonscriptions.

Très attendu dans le G9, le candidat au scrutin de 2023 a tenu à rendre un hommage à André Mba Obame qui était son mentor et dont il était très proche depuis son agression en 2003, un sujet qu’il a évoqué lors de son discours d’introductif. Partout où il passe dans le Woleu-Ntem, Mike Jocktane n’hésite pas à aborder la question de la mauvaise gouvernance, insistant sur la nécessité de mettre fin à ce fléau.

Lors de ses échanges, il a par ailleurs souligné l’importance de la construction d’infrastructures essentielles, tout en précisant qu’une bonne gouvernance passe inévitablement par une bonne gouvernance politique. L’étape du Woleu-Ntem est une occasion de plus pour le leader du parti Gabon Nouveau de parler de son engagement, présenter les 5 piliers de son programme, à savoir l’éducation, la santé, les infrastructures, l’agriculture et le secteur d’énergie (eau et électricité) qui sont des des éléments favorables au développement économique du pays.