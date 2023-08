Présidentielle 2023 : La HAC va fouetter les médias qui diffuseront les résultats non « officiels »

A quelques heures du scrutin décisif de la présidentielle gabonaise de ce samedi, la Haute autorité de la communication (HAC) veille au grain. Pour s’assurer que la primeur des résultats restera au Centre gabonais des élections (CGE), le gendarme des médias a clairement mis en garde vendredi soir tout média public et privé qui oserait diffuser les résultats non officiels. Une manière pour les autorités gabonaises de garder la main sur les résultats « officiels » et de conjurer toute mauvaise surprise.

La HAC a menacé de sanctions hier soir, la presse gabonaise et tout média qui tenterait de voler la vedette de la publication des résultats électoraux au CGE. Dans son communiqué de menace lu vendredi soir à la télévision publique, le porte parole de la HAC a rappelé « à tous les médias publics et privés que la proclamation des différents scrutins de leurs publications relèvent de la seule compétence du Centre Gabonais des Élections (CGE). A cet effet, ils ne peuvent relayer que les résultats émanant de cette institution ». Un extrait du communiqué de la HAC de ce 25 aout Et le représentant du président de la HAC, Germain Ngoyo Moussavou, de sonner la charge : « En conséquence tous les médias qui se seront rendus coupables de publication des résultats non-officiels tomberont sous le coup de la loi ». Une mise en garde adressée surtout à la presse en ligne, priée de ne pas rendre publics des procès verbaux pourtant issus des urnes. Sous peine de voir tomber sur eux la colère des autorités gabonaises qui veulent s’assurer que rien ne viendra perturber la "sainte parole" officielle du CGE. Or les dépouillements des urnes sont bien publics et placés sous l’a supervision du même CGE dans ses démembrements. L’on comprend mal qu’il faudrait attendre leur validation par une autre instance centrale. Surtout que les résultats officiels ne seront pas connus qu’après plusieurs jours. Privant les lecteurs de médias d’une lecture effective de la carte électorale des résultats que sous d’autres cieux, les médias peuvent compiler en attendant leur confirmation par les instances officielles. Le Gabon est ainsi une exception mondiale où le résultat des urnes est un secret de polichinelle que seul peut dévoiler le CGE.