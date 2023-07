Présidentielle 2023 : Barro Chambrier investi candidat pour tourner la page Ali Bongo

A moins de 48h de la clôture des candidatures pour la présidentielle du 26 août, les états majors des partis politiques s’activent pour présenter leur candidat. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM, opposition) n’est pas en reste puisque son président Alexandre Barro Chambrier a été investi cet après-midi candidat face au président sortant Ali Bongo. L’opposant milite pour la restauration du Gabon et l’union de la population.

« J’ai non seulement plus que jamais conscience de l’importance de l’enjeu auquel nous avons à faire face, mais aussi du vaste espoir que vous placez en moi. J’ai conscience de l’immense responsabilité qui nous incombe face au peuple Gabonais et à notre cher pays », a déclaré dimanche après-midi Alexandre Barro Chambrier lors de son discours. Il a déploré la logique de conservation du pouvoir par le Parti démocratique gabonais. Il a également dénoncé le changement brutal de la Constitution, en vue de nourrir la cruauté envers le peuple gabonais qui n’en peut tout simplement plus.

Le bilan désastreux d’Ali Bongo

« Aujourd’hui, après ses quatorze longues années de gouvernance, c’est un Gabon déchiré, pillé, endetté et appauvri que nous avons sous nos yeux. Le résumé du bilan du régime actuel est le suivant : zéro + zéro égale zéro. Il est donc incongru, Malhonnête et honteux de parler de pays grand et de pays fier quand on s’est appliqué à détruire l’économie et piller les ressources, quand on s’est appliqué à avilir l’image de cette grande nation et à en humilier son peuple par la pauvreté et les injustices en tout genre ! », a-t-il fustigé.

La déclaration ce l’opposant à Ali Bongo

Pour lui, ce régime ne recule devant aucun stratagème pour établir des lois iniques et un cadre électoral destiné à avantager son camp, à tenter de museler et de diviser l’opposition, en recourant entre autres au débauchage, à grand frais de ses cadres qui ne méritent plus aucune considération. « Montrons-leur avec courage que toutes leurs manœuvres sordides sont vouées à l’échec. Montrons-leur que ce ne sont pas les annonces démagogiques et infantilisantes, telles que la reprise des chantiers routiers à l’arrêt depuis 2016 ou la distribution, ici et là, d’importantes sommes d’argent, à la veille des élections, qui changeront la soif d’alternance des gabonaises et des gabonais » a-t-il lancé comme appel.

Les Gabonais méritent mieux

’’ABC’’ estime que les gabonais méritent mieux que ça et ne devraient surtout pas avoir cette image sinistre et affligeante de leur pays. Avant de les inviter à tourner la page Ali Bongo. Pour le RPM, la prochaine élection présidentielle lui donnera l’occasion de mettre un terme à cette situation désastreuse. Pour ce nouveau départ qu’il compte saisir, le RPM est donc prêt à relever le défi pour au moins trois raisons fondamentales. Il s’agit tout d’abord du fait que ce régime est devenu incapable de se réformer. Les dérives, l’égoïsme inacceptable au détriment du peuple et le manque de volonté à travailler pour développer le pays, ont pris le pas sur tout.

D’où le divorce prononcé avec le pouvoir en place. Ensuite, conformément aux valeurs et aux principes patriotiques, le RPM d’Alexandre Barro Chambrier demeure déterminé et loyal vis-à-vis du peuple gabonais. « Mon cœur et ma conscience ne connaîtront pas la paix tant que mes frères et sœurs rencontrés aux quatre coins de notre pays seront dans la souffrance », a précisé ABC. En effet, au cours de ces deux dernières années et après avoir parcouru le Gabon du nord au sud et de l’est à l’ouest, et partout, le constat est le même et la désolation a atteint son paroxysme.

Place à l’action, au dépassement

Les complaintes sont les mêmes tout comme les appels de détresse, les demandes d’agir pour sauver le pays d’une catastrophe annoncée. Selon le RPM, l’heure est au rassemblement, à l’union des forces et à fédérer les intelligences, à mutualiser les moyens. C’est pourquoi il a invité les uns et les autres à faire preuve de dépassement de soi, d’union sacrificielle, d’ingéniosité et de créativité pour atteindre cet objectif commun. Un combat dirigé selon le RPM contre l’obscurantisme, les idées et les comportements rétrogrades et avilissants qui abrutissent le peuple et retardent le progrès du Gabon.

« Le bulletin de vote est la seule arme d’un peuple souverain ! Il ne sert à rien de se plaindre si l’on est incapable de prendre les bonnes décisions dans les moments déterminants. Notre Gabon est à la croisée des chemins. Laissons les incertitudes, les tâtonnements et les revirements pour prendre en main notre destin », a conclu la candidat à la présidentielle. Enraciné comme la plupart des enfants de son époque dans les valeurs et traditions ancestrales, Alexandre Barro Chambrier pense être l’homme de la situation.

Reformer et unir les Gabonais

À cet effet, il pense donner tout de lui-même par le travail et l’effort. Son expérience de gestionnaire, d’enseignant, de père et de militant lui aurait permis d’acquérir des compétences diversifiées qui pourront être utiles au Gabon. Son ambition serait de réformer en profondeur le système politique existant pour réconcilier les gabonais entre eux et avec eux-mêmes, pour établir une nouvelle gouvernance fondée sur des institutions au service de tous d’une part. Et d’autre part, d’œuvrer urgemment au redressement de l’économie nationale mise à mal par un modèle erratique et inadéquat.

Et pour cela une expertise avérée est nécessaire, mais aussi une forte dose de patriotisme en vue de concilier la nécessité des restrictions indispensables avec la juste protection des couches les plus vulnérables de la société. « J’invite les organes de base, les organes dirigeants, les cadres, les militants et les sympathisants du Parti à s’impliquer totalement dans les activités qui seront établies. Nous sommes en situation d’urgence et le temps nous est compté ! Je nous invite tous maintenant à investir le terrain », a conclu le candidat déclaré à l’élection présidentielle face à Ali Bongo.