Port-Gentil : Zepeckinio, un célèbre jeune braqueur à la machette enfin mis hors d’état de nuire

Yves Nathan Ossandja, un Gabonais de seulement 18 ans alias Zepeckinio, spécialisé dans le vol à la tire, le vol aggravé et le vol qualifié à Port-Gentil, a été neutralisé par les éléments de la Police Judiciaire. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale du Château le jeudi 14 décembre.

Les éléments de la police judiciaire de Port-Gentil, après plusieurs investigations, ont finalement réussi à mettre la main la semaine dernière sur Yves Nathan Ossandja alias Zepeckinio. Cet adolescent gabonais déscolarisé de 18 ans est accusé de plusieurs vols aggravés, vols qualifiés, complicités de vol, et bien d’autres délits. Son dernier forfait, en complicité avec un certain Radjoumba Wora actuellement en cavale, remonte à la mi-novembre dans le quartier Pavé de Balaran, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil.

Les outils de travail du mis en cause et sa bande

En début de soirée, alors qu’elle rentrait chez elle, dame Véronique Moussounda, épouse d’un agent de la police judiciaire, a malheureusement croisé la route de deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années qui lui ont ordonné de « tout remettre », la menaçant avec des machettes et des couteaux dissimulés dans leur jean. Elle s’est exécutée sans résistance. « Mon ami et moi, en apercevant une dame, avons eu l’idée de lui arracher son sac. Nous avons sorti les machettes. Il y avait un Tecno Camon 19 et le 20 », a déclaré Yves Nathan Ossandja.

Comme butin de ce braquage, deux téléphones portables de marque Tecno Camon 19 et 20, qu’ils ont revendus à 30 000 FCFA chacun, une somme de 150 000 FCFA, et bien d’autres objets. Une récompense pour laquelle il a organisé une fête afin de célébrer son travail malhonnête. Spécialisé dans ce domaine, il n’en est pas à son premier acte selon les enquêteurs. « Je dormais au quartier Bouchon-Bouchon, j’ai voulu fuir, les agents m’ont attrapé avec mon ami chez qui je dormais. On a braqué une fois à Mini-prix un passant à qui nous avons pris 7 000 FCFA et un parfum. On peut braquer trois fois ou plus dans la semaine. Je regrette tout ce que j’ai fait », a précisé le mis en cause.

Leur mode opératoire est simple ; ils affûtent leurs armes (machettes, couteaux et ciseaux) toute la journée, fument quelques mégots de chanvre, dorment pour être en forme dès que la nuit tombe. Munis de leurs outils de dissuasion, lui et ses complices parcourent les rues de la capitale économique, à la recherche d’une potentielle victime. « Il n’y a pas que ça comme vol, mais le reste pour m’en rappeler, c’est trop compliqué. Ça fait longtemps que je vole, depuis mes 15 ans », se souvient Zepeckinio. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil hier jeudi 14 décembre.

Cependant, il est important de signaler que la problématique de l’insécurité au Gabon, en général, est soulevée de manière récurrente par la population. Cette question préoccupe en effet les Gabonais qui ne savent plus où donner de la tête. À Port-Gentil, la capitale économique, fleuron du pétrole, le banditisme persiste, et la proportion des crimes et autres délits ne cesse d’augmenter. Les autorités doivent trouver des solutions à cette situation.

Si pendant longtemps l’insécurité était associée aux quartiers défavorisés de Port-Gentil, les braquages et autres actes répugnants s’étendent désormais aux quartiers huppés. Personne n’est épargné. Il y a cinq ans, le gouvernement gabonais avait lancé le renforcement des capacités des forces de défense et des forces de l’ordre par des recrutements, l’augmentation des budgets de ces institutions, et la réorganisation de la police par la création de la police de proximité. Quels résultats ont été obtenus ? La question reste ouverte."