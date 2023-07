Port-Gentil : Un python envoyé par des « sorciers », tué alors qu’il voulait s’en prendre à un pasteur

Un python de plus de 3 mètres a été neutralisé vendredi par les fidèles de l’église ’’La cité de la restauration’’ à Port-Gentil au quartier Salsa. Le reptile qui aurait surgi de nulle part, aurait été envoyé par des « sorciers » tapis dans le voisinage dans le but d’attenter à la vie au principal pasteur de cette église, décriée pour ses nuisances sonores. Un drame évité de peu par les fidèles de cette église. Ce alors que le pasteur, cible du serpent, était en plein sommeil.

Au quartier Salsa non loin de la boulangerie, à cheval entre le 3e et le 4e arrondissement de Port-Gentil, un python de plus de trois mètres est apparu récemment et subitement au sein de l’église La cité de la restauration. Caché on ne sait durant combien de temps, le serpent se serait dirigé selon des sources sources, vers l’homme de Dieu qui était en train de dormir profondément à son ministère près de l’autel. Celui-ci a dû prendre la fuite en prononçant le nom de Jésus Christ.

Un visiteur indésirable venu de nulle part

« Je me suis réveillé vers 2h pour aller me soulager, toutes les portes de l’église étaient fermées. En marchant vers la porte j’ai entendu un bruit. Et c’est là où j’ai vu le serpent qui glissait. Il avait environ trois mètres de long. J’ai crié et l’homme de Dieu s’est réveillé pour se joindre à moi. De là, nous avions pris des bâtons pour l’abattre », a indiqué à Info241 le pasteur Nathanaël de l’église Cité de la restauration.

Une vue du reptile

En le tuant, ils ont ainsi vaincu des forces maléfiques. Des fidèles se sont précipités sur le reptile qu’ils ont tué à l’aide des bâtons et cailloux. Tout de suite, le pasteur a accusé les sorciers du quartier qui ne supportent pas la présence de son église. Toute l’assemblée s’est lancée dans une prière contre ses supposés sorciers et on pouvait constater la présence de certains fidèles dans la rue prédisant l’hécatombe aux sorciers.

Le pasteur visé ?

« L’église est fermée vu que nous avions la clim. On a regardé partout y avait aucune place ouverte où ce serpent pouvait rentrer dans le ministère. Nous sommes sortis en priant et avec du courage, nous sommes allés chercher certaines choses pour le tuer. C’est n’était pas facile ! », a rajouté à Info241 le pasteur Salomon.

Les fidèles brulant le visiteur indésirable

D’où pouvait venir ce serpent ? C’est la question que tout le monde se pose. En revanche, de nombreux riverains qui se plaignent des nuisances sonores en provenance de cette église sont immédiatement traités de sorciers par les fidèles. Les intercesseurs de l’église ont aussi révélé que le serpent qui avait pour mission probable « d’éliminer physiquement leur pasteur », aurait passé la nuit dans l’église pour mieux préparer son agression. Le reptile a été brûlé dans la rue sous les prières des fidèles dont certains défiaient les supposés sorciers du quartier.