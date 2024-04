Port-Gentil : Un jeune gabonais prend la fuite après avoir battu à mort sa compagne

Un sombre drame secoue la paisible ville de Port-Gentil, où l’amour a cédé la place à la violence. Astrid Abla Nyango, une femme de 37 ans, a été cruellement agressée dans la nuit de vendredi à samedi par celui qui partageait sa vie Jean Baptiste Moubamba. Employé de la société Perenco, Moubamba s’est transformé en bourreau, infligeant à Astrid des coups d’une violence inouïe, jusqu’à lui ôter la vie.

Mise à jour du 03/04/2024 à 18h28 : Selon les informations recueillies par Info241, l’origine de la dispute serait liée à l’infidélité de la victime. De plus, le mis en cause n’aurait pas quitté le domicile après les faits dramatiques. Il aurait lui-même conduit la victime à l’hôpital, où son décès a été constaté. Pris de peur, il aurait ensuite fui vers Mandji. De plus, il se serait rendu de lui-même à la police de la ville. Affaire à suivre.

Les détails de cette nuit de terreur sont glaçants. Les marques de violence sur le corps d’Astrid, des blessures si graves qu’elles témoignent d’une violence extrême, laissent planer l’ombre d’une brutalité insoutenable. Il semble que Moubamba ait utilisé un objet contondant pour asséner les coups mortels à sa compagne, ne laissant derrière lui que la tragédie et le désespoir.

Dans le quartier Côte d’Azur, où le couple résidait, les voisins ont été témoins de cette dispute qui a basculé dans l’horreur. Malgré les tentatives de l’un d’entre eux pour secourir Astrid et la conduire à l’hôpital, il était déjà trop tard. Les blessures étaient trop graves, et la vie d’Astrid s’est éteinte tragiquement entre les mains de celui qu’elle aimait.

L’enquête qui a suivi a révélé un aspect encore plus sombre de cette affaire. Jean Baptiste Moubamba, le meurtrier présumé, s’était enfui vers Mandji Ndolu pour échapper à la justice. Heureusement, les autorités ont rapidement réagi et ont appréhendé le fugitif, le ramenant ce mercredi à Port-Gentil pour qu’il réponde de ses actes.

Les témoignages des proches d’Astrid révèlent un passé marqué par des violences conjugales, un cycle de malheur qui a finalement pris fin de la manière la plus tragique qui soit samedi dernier. On a appris notamment que Moubamba était déjà connu des services de police pour des actes de violence similaires, soulignant les lacunes dans la protection des victimes de violence domestique.

Cette affaire poignante met en lumière la nécessité urgente d’une action concertée pour lutter contre la violence domestique au Gabon. Astrid ne sera plus jamais parmi nous, mais son histoire doit servir de catalyseur pour un changement significatif dans la manière dont notre société aborde ce fléau. La justice doit être rendue pour Astrid et pour toutes les autres victimes de violence domestique, afin que leurs voix ne soient jamais oubliées.