Port-Gentil : un jeune dealer gabonais jeté en prison pour possession de cocaïne et d’héroïne

Cabrel Mezui, un jeune Gabonais, a été appréhendé par les agents de l’Office central de lutte antidrogue (Oclad) de Port-Gentil. Il était en possession de plusieurs paquets de chanvre, de cocaïne et d’héroïne. À la suite des enquêtes, il a été déféré à la prison centrale de Port-Gentil.

Les agents de l’Oclad de Port-Gentil ont mis la main, en début de semaine, sur des individus en possession de cannabis et d’héroïne. Il s’agit en premier lieu de Cabrel Mezui, un jeune Gabonais dans la vingtaine, sans emploi. Les faits remontent au mercredi 13 décembre dernier, à la hauteur du quartier Salsa dans le 4e arrondissement.

Les preuves retrouvées sur le présumé dealer

Cabrel Mezui a été arrêté avec plusieurs conditionnements de chanvre indien, d’héroïne et de cocaïne soigneusement disposés dans un tube effervescent, lors d’une opération de lutte contre l’insécurité et la drogue, de véritables fléaux sociaux. Des produits dont il prétend ignorer la provenance. Des faits que réfute le présumé dealer qui soutient être consommateur de stupéfiants et non pas un dealer. « Je ne sais pas d’où provient cette cocaïne, c’est vrai que j’étais mauvais avant, mais aujourd’hui je ne le suis plus. Ils ont pris ça ailleurs et veulent nous le faire porter. Je ne fume plus la drogue », tente de se défendre Cabrel Mezui.

Avec lui, trois conditionnements de cocaïne et plus de six conditionnements d’héroïne. Selon des sources sûres, le jeune homme participait de façon directe à la vente de stupéfiants. C’est d’ailleurs après l’avoir observé pendant plusieurs heures que les policiers l’ont arrêté. Il disposait de plusieurs billets en liquide sur lui. Les fonctionnaires ont ensuite retrouvé dans une pochette une importante quantité de drogue, dont près de 100g d’héroïne. « Je n’avais ni cocaïne ni héroïne. Ce n’est pas la première fois qu’on m’arrête. J’ai déjà été arrêté pour la consommation de cannabis. J’ai déjà fait de la prison une fois », a ajouté le présumé dealer de produits prohibés.

La marchandise prohibée avait pourtant une destination précise : être écoulée dans les différents quartiers de la ville. L’un d’eux, en tee-shirt bleu rayé, a été surpris également par les agents avant de lâcher un sac contenant des petits paquets de stupéfiants prêts à être revendus. Le décompte a fait état de 18,8 grammes de résine de cannabis, 8,3 grammes de cocaïne et 63,7 grammes d’héroïne. Aucune suite n’a été retenue pour le second individu menotté.

Quant à Cabrel Mezui, il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale du château le mardi 19 décembre dernier, après avoir été présenté devant le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Port-Gentil. Cette incarcération est bien connue des services de renseignement de la ville pétrolière, pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de détention de stupéfiants.

Son arrestation n’est qu’une goutte d’eau dans la mer au regard des nombreux délinquants et gros dealers qui réussissent à passer outre les mailles de la Police Judiciaire. Ce fait divers témoigne en effet du niveau d’insécurité dont est victime la ville de Port-Gentil.