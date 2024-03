Port-Gentil : Un dealer de cocaïne arrêté avec 2,7 millions de marchandises destinées à la vente

Une opération fructueuse de l’Office central de lutte antidrogue (Oclad) de Port-Gentil a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue, mettant ainsi un terme hier aux activités d’un individu impliqué dans ce commerce illicite. La patrouille est intervenue en flagrant délit de transaction entre le suspect et un acheteur qui a tenté de fuir, mais a été rapidement maîtrisé. Sur lui, les forces de l’ordre ont découvert un sachet contenant un peu plus de 100 conditionnements de cocaïne.

Le présumé coupable, identifié comme Karl Mombo, âgé de 27 ans et père de famille, a été placé sous mandat de dépôt après son arrestation dans le quartier Salsa. En sa possession, les autorités ont saisi 108 conditionnements de cocaïne, destinés à la vente et estimés à une valeur marchande de 2 700 000 FCFA, ainsi que deux plaquettes et demi de Tramadol (Kobolo), d’une valeur estimée à 78 000 FCFA. Selon des sources proches du dossier, le suspect faisait partie de ce réseau criminel depuis plusieurs mois.

Une vue des conditionnements de cocaïne

Interrogé par les enquêteurs, le prévenu a déclaré avoir reçu un appel anonyme l’informant de la disponibilité de la marchandise. Cette pratique était apparemment courante pour lui. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mars, après avoir reçu cet appel, il a rapidement organisé sa stratégie de vente, ignorant la surveillance étroite des forces de l’ordre. Cependant, grâce à un service de renseignement efficace, les enquêteurs ont pu le localiser et l’appréhender.

Des comprimés de Tramadol retrouvés sur le mis en cause

Le quartier Salsa est connu comme un lieu de prédilection pour le trafic de drogue, comme l’a confirmé le prévenu lui-même lors de son interrogatoire. « Y’a des fumoirs dans les différents ghettos de Port-Gentil, mais c’est à Salsa d’où ils viennent. On vend en proposant. Les comprimés de Tramadol, j’ai acheté la plaquette à 8 000 mais je consomme et l’héroïne c’est pour vendre », conclut-il. Il a été placé en détention provisoire le lundi 18 mars en attendant son jugement devant la cour correctionnelle de la prison centrale du Château. Cette arrestation démontre l’engagement des autorités gabonaises dans la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui nuit gravement à la société et à la sécurité publique.