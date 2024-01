Un jeune cambrioleur gabonais tente de tuer sa victime avec un détendeur pour 65 000 FCFA

La série noire persiste chez les Sénégalais établis à l’étranger, cette fois au Gabon, où un commerçant du nom de Kanté Abdoulaye a échappé de justesse à la mort lors d’un braquage à son domicile de Libreville. Malheureusement, il a perdu 65 000 FCFA au cours de l’attaque, subissant plusieurs coups de couteau et un étranglement. Le présumé bandit, dénommé Juvénal, a été appréhendé par les enquêteurs.

Le banditisme au Gabon atteint des proportions alarmantes, chaque jour apportant son lot de faits divers dramatiques. Le quadruple homicide survenu récemment à Franceville en est un exemple frappant de l’augmentation de l’insécurité dans le pays. Le samedi 6 janvier, un jeune Gabonais du nom de Juvénal a été pris en flagrant délit par le propriétaire des lieux alors qu’il cambriolait la résidence de sa victime.

La victime

Ce jeune Gabonais, autrefois débrouillard, a basculé du côté obscur en devenant voleur. Il a été intercepté par les enquêteurs suite à la plainte déposée par Kanté Abdoulaye. Ce jour-là, mandaté par ses parents pour acheter des produits du terroir chez la commerçante du quartier, Juvénal a soudainement décidé de détrousser son fournisseur de quelques articles de valeur.

Âgé de plus de 20 ans et ancien élève du lycée général Nazaire Boulingui, il a dévié de sa trajectoire initiale pour s’introduire dans le domicile de Kanté Abdoulaye, un ressortissant sénégalais. « J’ai mûri l’idée de voler l’argent chez papa Kanté, qui est rentré et m’a surpris en train de voler. J’ai réussi à le maîtriser, j’ai pris 65 000 FCFA et je suis parti », explique-t-il.

Confronté à une victime déterminée à défendre ses biens, Juvénal, après avoir été surpris dans son acte, a utilisé toute sa force physique, plantant un couteau à plusieurs reprises dans la cuisse du commerçant sénégalais. Face à la résistance de sa victime, Juvénal a ensuite saisi un détendeur à gaz butane pour l’étrangler. Heureusement, les appels à l’aide lancés aux voisins ont permis de sauver le commerçant des griffes de son agresseur.

Le détenteur, arme du cambrioleur

« Lorsqu’il m’a vu, il est tombé sur moi, a pris le couteau et m’a enfoncé ça à la cuisse à plusieurs reprises. Comme le sang coulait beaucoup, il a pris le détendeur et m’a serré le cou, heureusement j’ai crié et on m’a sauvé et il a fui », relate Kanté Abdoulaye. Les commerçants étrangers sont fréquemment victimes d’agressions au Gabon, parfois avec des conséquences tragiques.

Le pays, actuellement dirigé par des militaires depuis le 30 août, après la mise en place du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), fait face à une montée sans précédent du banditisme. Des mesures de sécurité plus strictes sont désormais nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens. Le mis en cause, ayant tenté d’échapper à la justice en utilisant la pièce d’identité d’un défunt qu’il a simplement modifiée avec sa photo, sera présenté devant un magistrat.