Port-Gentil : Un bar et des habitations, victimes d’un violent incendie à Filaos

Un bar et quatre habitons ont été consumés dans un incendie à Port-Gentil dans la nuit de samedi à dimanche. Un incident à mettre à l’actif de dame SEEG (Société d’énergie et d’eau du Gabon), suite à son programme de délestage constaté depuis plus d’un mois. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

Les populations du quartier trois Filaos, situé dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, ont vécu le pire le week-end dernier. Et pour cause, un incendie d’une violence inouïe s’est déclaré aux environs de 2h du matin, mettant en panique toute la population. Si pour l’instant on ne déplore aucune perte en vie humaine, il n’en demeure pas moins que les dégâts matériels sont très importants.

Le lieu du drame après le passage des flammes

« Y avait d’abord coupure d’électricité et c’est à 2h du matin par là, que l’incendie a commencé. J’ai cogné le voisin que y a le feu. Le temps de sortir, il était déjà trop tard. On a tout perdu, rien n’a été récupéré. J’ai perdu toute ma vie », témoigne à Info241 Tina Abe Mve, une des victimes.

En effet cette mère de famille détenait un bar où elle vendait de la boisson. Ce sont quatre congélateurs, deux appareils musicaux, la boisson estimée à plus de deux millions qu’elle a vu consumer par les flammes impitoyables. A l’arrière de ce bar, plusieurs familles y étaient logées, tout a été réduit en cendres.

« On a tout perdu dans cet incendie. On était dans une maison collective mais avec beaucoup de compartiments qui ont brûlé où on dormait. Il y avait cinq familles qui habitaient dedans. J’ai même failli mourir avec mon enfant-là dans les flammes. Je suis traumatisé à un point que ma tête est perdue », explique Stéphane Nzoué, un autre sinistré.

Une autre vue des dégâts

Selon les victimes, cet incendie majeur dans la capitale économique n’est tout autre que la résultante des coupures quotidienne de la SEEG. En effet, Port-Gentil en général est frappée depuis plusieurs semaines par un programme de délestage. Pas un seul quartier n’est épargné.

« Tout ça est dû il faut le dire, aux coupures incessantes de la SEEG. On n’arrive plus à dormir depuis un mois, notre nourriture pourrit dans les congélateurs. On ne sait plus ce qui se passe dans cette ville de Port-Gentil. Jour et nuit que des coupures, ça vient comme ça peux, ça fait comme il veut. La SEEG s’en fout éperdument c’est la coupure là qui a provoqué l’incendie, et voilà ce qui nous arrive », dénonce toujours Stéphane Nzoué.

Selon le bilan, quatre maisons ont été réduites en cendres par le feu dont une quincaillerie, un bar avec plusieurs chambres et deux autres habitations à l’extrême. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.