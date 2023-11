Port-Gentil : Méprisés et en colère, les agents de G4S enclenchent un mouvement de grève illimitée

Les employés de l’entreprise britannique de services de sécurité G4S exerçant à Port-Gentil sont en colère. Ce lundi 6 novembre en début de matinée, ils sont rentrés en grève générale illimitée pour dénoncer plusieurs manquements de la part de leur employeur. Une grève générale illimitée qui fait suite à plusieurs préoccupations récurrentes portées à la connaissance des responsables de la boîte, par les délégués de la Confédération nationale des syndicats du Gabon (CNSG) mais également, à la non application des dispositions légales et réglementaires et à l’absence de dialogue.

« Après deux semaines et par notre grande surprise, l’opérateur a brillé par une fuite en avant. Il dit n’avoir pas été édifié de la suite des négociations. Or, le présidium de la rencontre avait été assuré par eux et c’est eux qui avaient donné la date du 6 novembre pour la poursuite des négociations. Nous avons déposé un préavis de grève illimitée », affirme le 1er secrétaire national de la CNSG Firmin Nzengui Massala. Ainsi, dans la liste des points de revendications figurent 22 points dont la révision des salaires de base, le suivi des carrières des agents selon la loi 022/2021, la planification des congés selon la Loi 022/2021 du 19 novembre 2021 en son article 224, la classification socio-categorielle des agents, la mise en place d’un mode de paiement des heures supplémentaires, l’amélioration de la prime de nuit pour les agents à 15.000 FCFA/jour pour ne citer que ceux-là. « Le revenu minimum mensuel imposé à 150 000 FCFA par le président sortant, n’est pas respecté ici à G4S. Certains ne perçoivent même pas la moitié. D’autres reçoivent 80 000 et 46 000 FCFA comme salaire mensuel. Ils travaillent tout un mois même sur site, c’est ça comme salaire », indique Firmin Nzengui Massala. Dans ce chapelet de revendications, les 320 employés de la G4S réclament également la décoration des agents après dix ans de service, l’immatriculation de tous les agent à la Caisse nationale de sécurité sociale (GNSS) ainsi qu’à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Mais aussi, la détermination de la grille sociale du secteur, la valorisation de la prime de risque fixée à 15 000 FCFA/jour, la prime de panier à 5 000 FCFA/jour, le suivi de contrat ainsi que le recrutement d’une assistante des ressources humaines etc. « Par rapport aux cotisations sociales l’opérateur avait apportée la DTS mais avec la vigilance des travailleurs qui sont allés enquêter malheureusement rien n’a été reverser », a conclu le 1er secrétaire national du CNSG. En outre, les responsables de la société G4S ont jusqu’au vendredi 17 novembre prochain pour tenter de désamorcer la grenade qui a été lancée, afin d’apaiser le climat social des agents devenu délétère. Un climat morose qui repose sur la non prise en compte par les dirigeants de cette entreprise, des multiples saisines qui ont été envoyées tout au long de l’année 2022 et au début de l’année 2023. L’objectif était d’assainir le climat social au sein de cette boîte. Un mouvement de grève en conformité des dispositions de l’article 379 de la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise.