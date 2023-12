Port-Gentil : Les magistrats promettent de poursuivre tous les auteurs de crimes financiers

Traduire à la barre les criminels qui se seraient rendus coupables d’infractions financières, c’est l’ambition que s’est fixée la Chambre des comptes de Port-Gentil. Cette antenne de la Cour des comptes, spécialisée dans l’assainissement des comptes publics, s’est renforcée mardi de plusieurs membres pour cette mission.

C’est dans le cadre de l’urgence d’un recadrage sur le rôle et la responsabilité du juge dans la cité que trois magistrats auditeurs et deux greffiers, chargés de servir la Chambre des comptes de Port-Gentil, ont pris leurs fonctions le mardi 11 décembre. Cette installation découle de la tenue récente à Libreville du symposium sur la réforme du système judiciaire. Elle vise le renforcement de l’indépendance de la justice, la lutte contre l’impunité d’une part, et l’instauration d’une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable d’autre part.

Photo de famille

« Notre route vers la félicité ne peut s’accommoder des pratiques de viande anciennes. L’orthodoxie financière dans la gestion des finances publiques locales doit désormais intégrer les mentalités des gestionnaires des deniers publics », a indiqué le procureur Justin Loundou. Afin qu’ils s’arriment au nouveau contexte idéologique d’un développement partagé et plus équitable de notre pays, les magistrats devraient faire fi de la surfacturation des marchés, des prises illégales d’intérêts, de l’octroi d’avantages indus, de la violation des procédures en matière de passation publique, décriés et dénoncés par la population et les nouvelles autorités.

« Le Ministère public dont j’ai la charge s’engage à poursuivre de manière concomitante avec mon collègue du judiciaire toutes les personnes qui se seraient rendues coupables d’infractions financières », avertit Justin Loundou. Et pour cela, ils devront faire preuve de « loyauté et de dignité » dans l’exercice de leurs fonctions, en mettant en exergue des valeurs d’éthique essentielles afin que la justice inspire la confiance. Des valeurs sur lesquelles la Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil compte s’appuyer.

« Chaque magistrat engage la juridiction toute entière, et chacun doit en être conscient et l’assumer pleinement. La justice doit tenir effectivement sa place en assumant pleinement les missions qui lui sont assignées, dans le respect des grands principes qui fondent une justice crédible, à savoir : l’indépendance, l’éthique et l’efficacité », interpelle la présidente de la Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil, Isabelle Rolagoa Rashiwa.

Une vue de la séance d’hier

En effet, cette cérémonie solennelle marque un temps fort qui constitue bien évidemment le démarrage effectif des activités de contrôle dans la province de l’Ogooué-Maritime pour l’année judiciaire 2023-24. La présente audience solennelle était aussi l’occasion de dresser le bilan de l’année judiciaire 2022-2023. Huit affaires étaient axées essentiellement sur des jugements des comptes de gestion ; elles ont toutes été apurées et ont donné lieu à des décisions juridictionnelles.

Le bilan a été marqué également par cent quatre-vingt-huit décisions, dont cent trente-quatre injonctions aux comptables publics. La Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil, pour ce qui est de son bilan, compte aussi dans ses décisions définitives un non-lieu à amende pour retard dans la production des comptes de gestion, deux décisions définitives pour mémoire, quarante-trois pour ordre, et quatre pour la note du président au Directeur des comptes publics et du Trésor.

Quant aux nouvelles affaires, la Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil compte sept dossiers, dont six affaires d’instructions aux fins de jugements des comptes de gestion, et un dossier concernant le contrôle budgétaire et de la gestion. En revanche, tous les rapports d’instruction en vue du jugement des comptes de gestion ont été produits et enregistrés au greffe.

« Bien que satisfaisant et encourageant, notre bilan de l’année judiciaire 2023-2024 ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. Au contraire, nous devons améliorer notre performance et faire en sorte que les raisons qui ont prévalu à la création des chambres provinciales des comptes trouvent tout leur sens, notamment rapprocher la justice du justiciable », a conclu Isabelle Rolagoa Rashiwa.