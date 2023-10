Port-Gentil : Les employés d’ISP réclament de meilleures conditions de travail

A l’instar de leurs collègues de Libreville, c’est une colère noire qui envahie les agents d’Intérim services plus (ISP) de Port-Gentil. Ces derniers ont entamé un mouvement d’humeur, ce vendredi 13 octobre dernier, à la base de Gabon Télécom où ils ont été déployés. Ils réclament des meilleures conditions de vie et de travail.

Ce vendredi à la base provinciale de Gabon Télécom Port-Gentil, les agents de la société Intérim services plus (ISP), spécialisée dans le recrutement, le placement et la gestion du personnel sont montés au créneau. Sur leur lieu de travail, ils ont organisé un mouvement d’humeur pour réclamer une meilleure prise en charge par leurs responsables. « Il y a violation de l’article 23 et 24 du Code du travail. Nous n’avons pas de couverture santé, nous n’avons pas d’assurance risques encore moins les primes liées à notre boulot. Notre employeur nous a fait savoir qu’il ne serait pas responsable en cas d’accident survenu dans un véhicule de Gabon Télécom », dénonce le technicien à ISP John Arsène Aywegomwango Yeno.

Un des grévistes s’expliquant devant a presse

Le 28 septembre dernier à la base nationale de l’entreprise située à Libreville, un cahier de charges avait été remis aux responsables d’ISP. Sans scrupule et avec dédain, les responsables ont balayé cela du revers de la main. Une situation qui a accouché d’un préavis de grève du fait d’une certaine négligence de la part de l’employeur qui se mure dans un mutisme qui ne dit pas son nom depuis des mois voire des années. Les grévistes réclament de la part de leur employeur, le passage automatique en Contrat à durée indéterminée (CDI) pour avoir cumulés pour certains 3 ans, pour d’autres 8 ans et 10 ans pour la plupart. Mais également, le versement des cotisations sociales ponctionnées dans leur salaire, les congés, une assurance maladie et une assurance risques.

Ce mouvement d’humeur naît de l’accumulation de plusieurs années de travail sans avancement. Au péril de leur vie qui a été traînée dans la boue pendant plusieurs années, ces agents se livrent chaque jour qui passe à tous les risques liés à leur métier. Avec des salaires dérisoires. Payés électroniquement grâce à Moov Money, ces pères et mères de famille ont du mal à joindre les deux bouts dans cette petite ville impactée par la crise pétrolière et sanitaire. Ils promettent de durcir le ton si rien n’est fait dans les prochains jours, avant d’appeler à laide des pouvoirs publics pour la résolution de cette affaire.