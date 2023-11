Port-Gentil : Les agents de Robert Services en grève après les déboires judiciaires de leur patron

Les agents de Robert Services Port-Gentil observent depuis ce lundi 20 novembre, un mouvement d’humeur pour revendiquer leurs acquis sociaux auprès de Robert Chami, le PDG du groupe qui a dernièrement eu maille à partir avec la justice gabonaise qui ont plombé la santé de l’entreprise.

La situation sociale, professionnelle et économique au sein de la société Robert Services antenne Port-Gentil est délétère. À cet effet, les agents ont lancé ce lundi 20 novembre, un mouvement d’humeur au site Robert construction et fils (RCF) situé à l’entrée du nouveau port de Port-Gentil près du ranch. Pour se faire entendre de la part de leur employeur Robert Chami, ils ont barricadé l’entrée principale du site et mis un grand feu de bois pour fustiger leurs tentatives vaines auprès de l’inspection du travail et la communication avec leur responsable qui ont accouché d’une souris.

Quelques revendications des agents en colère

« Nous avons barré pour nous faire entendre par les plus hautes autorités de la République. C’est la meilleure solution pensée parce que tout ce que nous avons entrepris, à l’inspection du travail et au tribunal du travail, rien n’a abouti. Nous pouvons rester là jusqu’en janvier 2024 si rien n’est fait », précise le président du collectif des agents du groupe Robert Services Serges Mikala Bouka.

En effet, le groupe connaît depuis des années une situation socio-économique morose qui touche considérablement le personnel. De jour comme de nuit ces travailleurs gabonais pour la plupart, n’ont de cesse de broyer du noir. Une situation due au fait que dans un passé récent, le PDG avait été empêtré dans une affaire de siphonnage de gasoil à la Société gabonaise de raffinage (SOGARA). Le 19 juin 2015 Robert Chami avait été présenté devant le procureur de la République qui a procédé à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Quelques agents en grève

Le patron de cette entreprise avait aussitôt été remis à la justice pour introduction illégale d’armes en République gabonaise, de complicité, de recel et d’abus de confiance aggravé. Une situation qui a favorisé son entrée en détention préventive à la maison d’arrêt du Château par un juge d’instruction. Le désarroi est pour les agents qui ne comprennent pas comment Robert Services soit passé de grand groupe, à une entreprise en ruine. A cet effet, que les agents exigent des éclaircissements dans cette affaire afin d’y voir un peu plus claire.

« Le personnel veut avoir la clarification sur la situation de l’entreprise. Nous avons reçu des documents comme quoi les entités avaient été dissoutes. En fouillant très bien, il ne s’agissait de rien. Il voulait se débarrasser du personnel comme des malpropres », fustige le président du collectif des agents de Robert Services.

Ces agents en mouvement d’humeur réclament la désignation d’un administrateur et contrôleur sur la gestion du patrimoine de Robert Services, le paiement des arriérés de salaires, le solde de tout compte, la régularisation des situations sociales (CNSS-CNAMGS) et le paiement ipso facto des agents possédant des décisions de justice non-exécutées etc. L’objectif est de trouver des voies de sortie de crise pour les deux parties.

« Robert Chami est un grand menteur et grand trompeur. Il a induit tous les employés en erreur. Il n’a jamais aimé le bien-être des gabonais. Il n’a jamais reversé la CNSS CNAMGS mais c’était prélevé dans les bulletins de salaire depuis la fondation de l’entreprise. Il a fonctionné comme ça avec les ennemis du Gabon », regrette Serges Mikala Bouka.