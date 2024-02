Port-Gentil : Le maire de la transition lance une vaste opération contre l’incivisme

Le général de corps d’armée, Pierre Rizogo Rousselot, délégué spécial en charge de la gestion de Port-Gentil, a initié une opération de sensibilisation et d’information contre l’incivisme. Le 15 février, sous le thème « Non à l’incivisme, tous pour Port-Gentil », cette campagne a été lancée.

« Non à l’incivisme, tous pour Port-Gentil » est le slogan choisi par le général de corps d’armée, délégué spécial en charge de la gestion de la mairie de Port-Gentil, Pierre Rizogo Rousselot. Le 15 février, il a lancé une vaste campagne de sensibilisation et d’information visant à lutter drastiquement contre les actes d’incivisme au sein de la population.

« Quand on regarde les canaux que nous avons transformés en décharges publiques, on ne sait pas où nous allons. Nous sommes tous interpellés par le problème que rencontre notre pays. La propreté de la ville n’est pas seulement une responsabilité de l’État, mais également une question de résignation et de lâcheté de penser ainsi », déclare Pierre Rizogo Rousselot.

Cette initiative découle d’un constat alarmant effectué par l’actuel responsable de la mairie de Port-Gentil, qui s’était rendu récemment dans les grands axes de la cité pétrolière pour constater personnellement les conditions de vie de ses concitoyens. Son désarroi, sa désolation et sa tristesse étaient totales face à l’engorgement actuel des canaux, propices aux maladies et aux bactéries. C’est pourquoi cette opération a été mise en place, avec pour objectif principal de lutter contre l’insalubrité.

« Cette mission a trois objectifs : faire connaître la volonté du délégué spécial, faire adhérer à sa vision, et inciter à l’action et à la participation pour que chacun veille à la propreté de son environnement », affirme le directeur adjoint des relations extérieures et de la communication, Nicaise Matendet.

Si, pour l’instant, une attention particulière sera accordée lors des travaux de curage des canaux A4 et A5 du marché du Grand Village, plusieurs quartiers de Port-Gentil seront également concernés par cette action de nettoyage et de sensibilisation. Les zones ciblées comprennent la bibliothèque, le canal Cocotier, derrière Codev, le Grand Village, Yuinang, le carrefour de l’Amitié, Cosmos, Café Rio, la bourse du travail, la Chasse aux Cafards, le bord du canal (avant la clinique WALLY), la Case d’Écoute Ngadi, l’antenne Massuku, Matiti École (terrain de basket) et la Boulangerie Matanda.

« Il y a quelques jours, le délégué spécial a effectué une descente sur le terrain et a constaté l’état catastrophique des abords de nos marchés. Il est donc nécessaire de sensibiliser les populations qui habitent près des canalisations », précise Nicaise Matendet.

Pour mener à bien cette opération de base, un camion benne, un chargeur et une tractopelle seront déployés sur les différents sites sélectionnés. Si l’objectif de l’équipe municipale est de redonner à Port-Gentil et ses environs leur lustre d’antan, ceux qui contreviendront à cet ordre établi seront punis sans ménagement.

« Ceux qui tenteront d’obstruer les canalisations seront sanctionnés sans autre forme de procès », avertit le directeur des services techniques de la mairie de Port-Gentil.