Port-Gentil : Le maire de transition va en guerre contre l’usage abusif des véhicules municipaux

A peine quelques jours après sa prise de fonction en tant que maire de la transition de la capitale économique gabonaise, le général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot veut mettre au pas les agents. Dans une note de service adressée ce lundi aux maires d’arrondissements ainsi qu’aux directeurs et chefs de Service, le Délégué spécial interdit la circulation des services en dehors du périmètre communal et leur restitution en dehors des heures de service.

Le nouvel homme fort de la ville de Port-Gentil a émis ce lundi, via le secrétaire général Sylvestre Onanga, une note de service instaurant de nouvelles règles drastiques concernant la circulation et le stationnement des véhicules après les heures de travail. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière dans la commune, en réponse à la recrudescence des accidents de la route.

Une vue de l’hôtel de ville de la capitale économique

Selon la note de service datée du 8 janvier 2024, tous les véhicules doivent désormais être garés après 15 heures 30, sauf dérogation contraire. De plus, il est strictement interdit à ces véhicules de circuler en dehors du périmètre communal, à moins d’obtenir une autorisation spéciale du délégué spécial choisi par les militaires du CTRI pour la gestion de la commune de Port-Gentil.

Officielle, cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour assurer la sécurité des usagers de la route et réduire le nombre d’accidents. En rappelant aux conducteurs l’importance du respect des consignes de sécurité sur la voie publique, la mairie de Port-Gentil souhaite sensibiliser les agents et cadres à l’usage responsable de leurs véhicules, considérés comme des outils de travail.

La note de service signée du secrétaire général de la ville

Le général Pierre Rizogo Rousselot a exprimé son attachement au strict respect de ces nouvelles directives, indique la note de service. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr sur les routes de la commune, en limitant la circulation des véhicules professionnels en dehors des heures de travail et en encourageant une conduite responsable.

Il est à noter que ces nouvelles règles ne sont pas uniquement destinées à limiter la circulation, mais également à faciliter le contrôle et la gestion du trafic routier dans la commune. Les autorités municipales ont souligné l’importance de la coopération de tous les acteurs locaux pour garantir le succès de ces mesures et la sécurité de tous.

Les contrevenants à ces nouvelles dispositions s’exposent à des sanctions, soulignant ainsi la ferme volonté des nouvelles autorités de la mairie de Port-Gentil de faire respecter ces règles pour le bien-être de la communauté. Ces actions s’inscrivent dans une démarche plus large de sensibilisation à la sécurité routière et de prévention des accidents, contribuant ainsi à la construction d’une communauté plus sûre et plus responsable.