Port-Gentil : Le Centre multisectoriel de N’tchengue fait sa toute première rentrée

Ce mardi 13 février, le Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel (CMFEP) de N’tchengue a accueilli sa toute première cohorte pour l’année académique 2023-2024. Cette initiative, placée sous le haut patronage de Camelia Ntoutoume Leclercq, ministre de l’Éducation nationale en charge de la Formation professionnelle, marque un tournant majeur dans le paysage éducatif gabonais.

C’est avec un effectif oscillant entre 340 et 350 apprenants que le CMFEP de N’tchengue a ouvert ses portes, offrant ainsi des formations de niveau CAP et BTS dans des domaines aussi variés que le génie mécanique, l’électrotechnique, l’ingénierie automobile, la soudure, la climatisation, et le génie civil. Cette première promotion, à l’issue de leur cursus, obtiendra soit le Certificat d’aptitude professionnelle, soit le Brevet de technicien supérieur (BTS), ouvrant ainsi la voie à des perspectives professionnelles prometteuses.

Une vue des installations

Cette initiative vient répondre à une demande pressante dans un pays où le chômage, en particulier chez les jeunes, constitue un défi majeur. Camelia Ntoutoume Leclercq a souligné l’importance de cette ouverture dans le paysage de la formation professionnelle gabonaise, affirmant que ce centre se veut être un tremplin pour l’emploi et l’entrepreneuriat local.

Au-delà de la simple transmission de connaissances, le gouvernement gabonais, à travers cette initiative, entend offrir à chaque citoyen l’opportunité de s’épanouir professionnellement et de contribuer activement au développement économique du pays. Cette vision inclusive se traduit également par la présence d’écoliers issus de milieux défavorisés, illustrant ainsi l’engagement du gouvernement à ne laisser personne de côté.

Pour garantir la qualité de l’enseignement, Camelia Ntoutoume Leclercq s’est personnellement assurée de l’état des équipements du CMFEP de N’tchengue. Malgré quelques lacunes, notamment au niveau des infrastructures routières, elle s’est engagée à résoudre rapidement les problèmes rencontrés pour assurer le bon fonctionnement du centre et la réussite de ses étudiants.

Photo de famille

Cette rentrée des classes marque une étape importante dans le paysage éducatif gabonais, témoignant de la volonté du gouvernement de placer l’éducation et la formation professionnelle au cœur de ses priorités. Elle constitue également un message fort adressé à la jeunesse gabonaise, les encourageant à saisir les opportunités offertes pour bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur pays.

Cette première promotion du CMFEP de N’tchengue incarne l’espoir d’un Gabon plus prospère et plus équitable, où chaque citoyen, quelle que soit son origine sociale, a la possibilité de réaliser ses aspirations professionnelles et de contribuer au développement durable du pays.