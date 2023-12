Port-Gentil : Deux redoutables bandits gabonais de 17 et 38 ans enfin jetés en prison

Et deux bandits de grand chemin de moins dans la ville de Port-Gentil ! Pacôme Bruno Boyounhou, un jeune Gabonais de 17 ans, et Tchandi Crouzet, un Gabonais dans la trentaine, ont été appréhendés par les officiers de police judiciaire suite à plusieurs infractions commis dans la capitale économique gabonaise. Ils ont été transférés cette fin de semaine à la maison d’arrêt du château de Port-Gentil, en attentant de leur procès.

Le plus jeune, Pacôme Bruno Boyounhou, également connu sous le nom « Bouillon », portant un polo noir sur la photo, est accusé de vol aggravé en vertu des articles 292 et 296 du Code pénal gabonais. Il a été appréhendé la semaine dernière par les OPJ pour un vol à main armée survenu le samedi 28 octobre, près du quartier Bouchon-Bouchon, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. « Je dépends de moi-même car je ne vis plus avec mes parents. J’ai fui la maison familiale depuis mes 16 ans. J’ai arraché le sac d’une dame, il y avait 1 800 000 FCFA. C’est le dernier vol. Je préfère aller en prison. Je reconnais ma faute. J’ai envie de finir les problèmes avec la loi », a confessé le mis en cause

Mais ce n’est pas tout. Lui et ses complices ont forcé la porte d’un snack-bar à 3 heures du matin à l’aide d’un pied de biche, emportant deux tables de mixage d’une valeur de 600 000 FCFA et diverses boissons. La victime a découvert l’infraction au matin et a porté plainte. Lors d’une opération de lutte contre le banditisme, Pacôme Bruno Boyounhou a avoué les faits, précisant avoir commis plusieurs vols, dont celui d’un Sénégalais au quartier Auchamp. Il a été placé en détention à la prison centrale de Port-Gentil le jeudi 21 décembre.

Tchandi Crouzet, alias « The Best », un Gabonais de 38 ans sans emploi et père d’une fille, est un multirécidiviste bien connu des services de renseignement de Libreville et de Port-Gentil. Il a été arrêté le jeudi 21 décembre par le juge d’instruction près la juridiction des mineurs. Parmi ses méfaits récents, il s’est introduit frauduleusement dans un domaine privé derrière City Sport au centre-ville de Port-Gentil, volant un ordinateur portable, 35 000 FCFA et d’autres objets de valeur en novembre dernier.

« J’ai truandé dans les villas appartenant à la famille Tchango, il y a environ un mois et demi. Je ne suis pas fière de le dire c’est pas la première fois, je suis connu comme un récidiviste. J’ai souvent fait certaines choses qui m’ont conduit auprès des magistrats avant, auprès des officiers de police », a reconnu le présumé criminel. Il a également commis des vols à la cité Satom, dérobant un écran plasma, un jeu vidéo, des montres, un portefeuille contenant 10 000 FCFA, et plusieurs bouteilles de vin dans un restaurant d’octobre à novembre. Tchandi Crouzet a reconnu ses actions délictueuses et a été placé en détention à la prison centrale de Port-Gentil le vendredi 22 décembre.

Concernant ses antécédents judiciaires, Tchandi Crouzet a été poursuivi six fois par les tribunaux du pays, notamment pour vol simple en 2004, vol aggravé en 2014 et 2016, incendie volontaire en 2017 (où il a été jugé non coupable), détention et usage de stupéfiants en 2021, et vol à l’étalage en 2023. Il a été condamné à des peines de prison variables pour ces différentes infractions.