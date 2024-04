Port-Gentil : 99 détenus libérés à la faveur d’une grâce présidentielle

Joignant l’acte à la parole, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema avait promis la libération de 1 000 prisonniers pour désengorger les prisons gabonaises. Une grâce présidentielle matérialisée ce 1er avril à la prison centrale de Port-Gentil où 99 détenus sur près de 600 prisonniers ont recouvré la liberté.

Selon le décret N°0142/PR/MJGS du 29 mars 2024, portant remise gracieuse de peine, le président de la transition a accordé une remise gracieuse de peine à quatre-vingt-dix-neuf détenus de la maison d’arrêt de Port-Gentil. Il s’agit de cinq femmes et quatre-vingt-quatorze hommes. « Je vous invite à prendre acte de cette décision de haute portée sociale, qui vous permet de regagner vos familles respectives », a déclaré le lieutenant-colonel Jean Jacques Ona Mbengha, directeur de la prison de Port-Gentil.

La remise de document de sortie

Cette mesure, dont seul le président de la République, autorité investie de la puissance publique détenant le pouvoir de gracier une personne en conflit avec la loi, revêt un caractère humanitaire, social et empreint de générosité. L’objectif de cet acte est de favoriser la réinsertion sociale des détenus, et surtout permettre le désengorgement des structures pénitentiaires du pays de manière générale. « Cet acte de bienveillance, de pardon, adressé à votre endroit devrait être le socle de vos nouvelles résolutions », a indiqué le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Port-Gentil, Pierre Aperano Essongué.

Cette décision vise également à amener ces personnes autrefois en conflit avec la loi à assumer leurs responsabilités. Redevenues des citoyens nouveaux, elles sont désormais libres de vaquer à d’autres occupations au détriment des griefs qui pesaient sur elles, afin de s’orienter vers un avenir prospère. « En franchissant ce portail, vous devenez des hommes nouveaux, respectueux des lois et règlements. Faites mentir les pronostics vous donnant perdants », a insisté Pierre Aperano Essongué. En effet, le 31 décembre dernier, à l’occasion de son discours à la nation, le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, avait précisé : « J’envisage la libération de 1 000 prisonniers sous les conditions prévues par la loi ».

Une vue des détenus libérés

Aussi, à quelques heures de l’ouverture du dialogue national, c’est un acte fort que vient de poser le leader du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), qui œuvre pour la réinsertion sociale des détenus et l’humanisation des prisons au Gabon. « Vous n’êtes pas moins citoyens que ceux n’ayant jamais eu maille à partir avec la loi. La transition a besoin de toutes les forces vives, la nation vous appelle. Montrez-vous dignes », sensibilise le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Port-Gentil.

La joie pouvait se lire sur les visages des détenus qui, après plusieurs années passées à la maison d’arrêt du château, ont retrouvé la liberté. « Je suis en joie aujourd’hui ! En ce 1er avril, je ne savais pas que j’allais sortir, j’ai passé mon anniversaire le 30 mars en prison. Je suis contente de retrouver ma famille, mes enfants après un an de prison. Non, je ne peux plus revenir, je ne peux plus », a déclaré une détenue.

Ces personnes en liberté, sélectionnées parmi tant d’autres, ont été exemptées de tout reproche et bénéficient d’un nouveau départ en devenant des citoyens respectueux des lois et règlements gouvernant la cité. « Aux parents, soutenez et encadrez chacune des personnes qui ont un lien avec vous, en leur redonnant la joie de vivre mais surtout en les guidant pour qu’elles ne se retrouvent plus dans les affaires punies par la société », a interpellé la préfète du département de Bendjé, Eugénie Caroline Kamara.

De plus, durant leur incarcération, ils ont bénéficié de plusieurs avantages en matière d’assistance et d’encadrement technique orienté vers une réinsertion sociale. « Je vous souhaite un bon retour en espérant que vous ne ferez pas l’objet d’une autre remise de grâce », a conclu le directeur de la prison centrale de Port-Gentil.