C’est ce qu’ont déclaré en chœur ce jeudi à Libreville des jeunes se présentant comme des leaders de mouvements associatifs nationaux au cours d’un point de presse. Alors que la course au renouvellement du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) bat son plein, le président sortant Pierre-Alain Mouguengui ne compte plus ses soutiens. Ces jeunes ont ainsi décidé de le soutenir pour un 3e mandat à la tête de l’instance faitière du football gabonais.

Apres deux mandats de 4 ans à la tête de la Fegafoot, le bilan de Pierre Alain Mounguengui reste mitigé à quelques jours du scrutin du 16 avril. Certaines voix lui demandant même de retirer sa candidature. La sortie des jeunes leaders des mouvements associatifs nationaux vient ainsi changer la donne. Eux qui qualifient le favori de ce scrutin d’homme providentiel pour le football gabonais et sa fédération.

Une vue de ces jeunes leaders

« Nous venons encore une fois de plus demander clairement à notre aîné Pierre Alain Mounguengui de ne pas retirer sa candidature, comme certains candidats le demandent. Nous l’avons dit, il y a de cela un mois », a clairement laissé entendre

Edgard Edou le porte-parole de ces leaders de jeunesse. Avant d’ajouter : « Le bilan de Pierre Alain Mounguengui est positif. Regardez le plateau technique de Bikelé, la modernisation du siège de la Fégafoot, le lancement du championnat national actuellement ».

Et de conclure : « Pierre Alain Mounguengui est un messie que Dieu nous a envoyé pour gérer le football gabonais ». Un encensement que les autres 5 autres candidats apprécieront à sa juste valeur. Rappelons que sont également en lice pour ce scrutin de Lambaréné qui fait couler beaucoup d’encre et de salive Jérôme Efong Nzolo, Valérie Ondo Ebe, Dieudonné Ndoumbou Likouni, Désiré Meba Me Fama et Dieudonné Wayi.