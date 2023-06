Panthères en France pour préparer Gabon vs RDC : l’avis d’un ancien capitaine du Gabon

J’ai un lot de questions qui me taraudent l’esprit à l’idée de savoir que pour jouer un match décisif contre la RDC, le Gabon vient se préparer dans les Hauts de France.

Quel climat fait il au Gabon ? Quelles sont les températures du moment au Gabon ? il y a encore des pluies ? Quelles sont les prévisions météo pour le 18 juin à Masuku ?

Parce que à Chantilly dans les Hauts de France, la température varie entre 28 et 33 degrés l’après midi et ce jusqu’à 19h au moins. Nous sommes, oui j’habite dans le département de l’Oise, en période de canicule, la moisson commence donc en hausse de pollen et gros risques d’allergies pour les plus fragiles. Toutes les équipes sont en vacances donc plus de possibilités de match amical de qualité, aussi nos internationaux sortent d’une longue saison.

Alors qu’est ce qui justifie un stage à cette période en France pour un match qui aura lieu au Gabon ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je souhaite comprendre pour ensuite mieux débattre quand viendra la période des accusations et recherche des torts.

Deux explications me viennent à l’esprit : la première, l’appât des frais de mission des agents payeurs et ceux du ministère ; deuxièmement, la volonté de Neveu de se montrer dans son pays.

Je justifie la deuxième par expérience propre quand je fus footballeur international.

Les entraineurs français venaient toujours avec la sélection en France pour la reconnaissance par leurs pairs, les brésiliens comme le défunt Dumas, qui amena la sélection autant à Rio et Sao Paulo pour nous faire perdre lourdement contre le Flamengo de Romario, Junior Baiano 4-0, et 3-0 contre le FC Ituano avait besoin de reconnaissance et se faire connaitre dans son pays où il n’avait jamais entrainé, pour ensuite refaire un voyage infructueux à Luanda, perde 3-1, sans pouvoir nous entraîner la veille du match dû à plus de 60 heures d’avions, de transit et décalage horaires et des pieds enflés.

Dieu merci la qualification fut acquise a Libreville pour la CAN 2000. Je souhaite une victoire à nos Panthères, mais que ce phénomène de la non prise des risques et dilapider l’argent du contribuable s’arrête.

Gabon d’abord.