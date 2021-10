Panthères du Gabon : 17 millions par mois et toujours autant de doutes sur Patrice Neveu

Les entraîneurs font partie des grands artisans du succès d’une sélection nationale. Pour cela, certains d’entre eux, sont biens payés, d’autres moins bien. Si certaines sélections africaines commencent à engager des techniciens locaux, à l’image du Sénégalais Aliou Cissé, du Malien Mohamed Magassouba, de l’Algérien Djamel Belmadi ou encore du Burkinabé Kamou Malo et bien d’autres… d’autres d’entre préfèrent encore l’expertise des techniciens européens ou ceux de l’Amérique du nord ou du sud. C’est le cas du Gabon avec le coach Patrice Neveu payé à 17 millions par mois avec des résultats très mitigés.

Excepté Daniel Cousin qui a coaché l’équipe nationale des Panthères du Gabon, le Gabon a eu une nouvelle fois, recours au savoir-faire étranger quand bien même ces entraîneurs coûtent une belle fortune à ces différentes fédérations africaines. Patrice Neveu, l’homme providentiel, a pris les commandes de la sélection nationale il y a un peu plus de deux ans déjà avec pour mission : de redorer le football gabonais et de le hisser au plus haut niveau des compétitions continentales et internationales, avec à la clé un juteux salaire de près de 17 millions de Francs CFA.

« Vous savez, dans un passé récent Claude Mbourounot fut vainqueur du Championnat d’Afrique des nations de moins de 23 ans en décembre 2011. Une compétition remportée face au pays hôte, le Maroc. C’est pour dire qu’il aurait après ce beau parcours pu prendre la destinée des Panthères. Mais non, on l’a envoyé au placard pour laisser un européen gérer. D’autres sélections africaines ont mis que des nationaux à ce poste. Regardez en Europe un peu ! », fait remarquer Marius Moussavou, supporter du onze gabonais.

Malgré ce mielleux salaire, les ambitions proprement dites de Patrice Neveu ne sont véritablement pas encore atteintes, ce malgré la signature de son contrat de prolongation en tant que manager principal de l’équipe A. Une signature qui avait pour objectif central : la qualification des Panthères du Gabon au prochain Mondial au Qatar dans 13 mois bientôt. Ce qui n’est pas le cas actuellement au regard des médiocres résultats et des défaites accumulées.

« Pour moi l’heure est à la CAN qui arrive. On n’est pas encore prêt pour aller au Mondial. Focalisons notre savoir-faire sur la CAN. Avec un tel salaire, il aurait dû faire mieux que là. Face aux petites nations, on piétine toujours. Le problème est où ? Laissons cette place un peu aux nationaux comme ailleurs. Regardez le parcours actuel du Sénégal. Quelle fierté », a ajouté pour sa part un autre supporter Landry Maviogha.

Malgré tout, l’équipe nationale des panthères du Gabon est qualifiée pour participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations dans 3 mois et demi. Ce qui n’est pas une fin en soi.