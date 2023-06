Oyem : Une rixe entre 3 jeunes gabonais pour de la bière volée finit à l’hôpital et à la DGR !

Les habitants du village Mbamassegma, situé à une trentaine de kilomètres d’Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon) ont failli enregistrer la disparition d’un des leurs. Et pour cause, une bagarre entre villageois a éclaté mardi dernier à la suite de l’accident d’un camion transportant des boissons alcoolisées. Les protagonistes qui se disputaient les bières du véhicule accidenté en sont venus aux mains.

Stéphane Ella Moro alias « Rambo », un gabonais de 35 ans, se souviendra longtemps de cette journée du 13 juin à Mbamassegma. Alors qu’un camion venait de se renverser dans le village, les nombreux jeunes de cette contrée se sont donnés à cœur joie pour profiter de la cargaison de bières que transportait le véhicule. Une quête qui a volé en bagarre entre 3 jeunes.

Les nombreuses blessures de la victime

En effet, Rambo fera face à Lyris Mba-Mba et Dael Allogho Mba, deux frères également d’une trentaine d’années qui tentaient eux aussi de récupérer les précieuses boissons alcoolisées du camion accidenté. "Pendant que j’effectuais des tours, afin de cacher ma boisson à l’abri des regards, les deux frères la récupéraient tranquillement pour en faire leur propriété jusqu’à ce que je surprenne Allogho dans son manège", a dit à l’AGP Stéphane Ella Moro sur son lit d’hôpital.

Et effet, les 3 jeunes en viendront finalement aux mains. D’abord entre Dael Allogho Mba et Stéphane Ella Moro en l’absence de Lyris Mba-Mba. Voyant son frère en difficulté dans cette confrontation pour de la bière volée, Lyris Mba-Mba se saisira d’une bouteille de bière avant de la casser pour s’en servir comme arme. Le forcené l’enfoncera méthodiquement au dos de la victime qui va s’écrouler et perdre finalement cette bagarre pour des bouteilles de bières contre les deux frères.

La victime sera immédiatement conduite au Centre hospitalier régional d’Oyem pour y subir des soins. Elle recevra pas moins de 46 points de suture pour les graves blessures occasionnées par l’arme tranchante utilisée par Lyris Mba-Mba pour prendre le dessus. Plusieurs tessons de bouteilles seront par ailleurs retrouvées dans le corps de la victime. Un incident qui ouvert la voie judiciaire aux 3 hommes. Les deux frères ont quant à eux été arrêtés par les éléments de la Direction générale de recherches (DGR, gendarmerie) d’Oyem.

Affaire à suivre.