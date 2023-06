Oyem : Un violeur de 26 ans au passé lourd, rattrapé après deux ans de cavale à Mitzic

L’antenne locale de la police judiciaire gabonaise de Mitzic (Woleu-Ntem, nord du Gabon) a neutralisé la semaine dernière l’un des criminels les plus recherchés d’Oyem, la capitale septentrionale. Après deux ans de cavale et poursuivi pour viol sur une femme de 20 ans et nombreux autres faits, un jeune bandit au passé trouble a enfin été cueilli et jeté à la maison d’arrêt d’Oyem. Où n’en sortira pas avant son procès et sa condamnation.

Armel Steeve Ndzigue Ndong II (26 ans) est dans de sales draps. Ce gabonais était en effet recherché depuis deux ans par les unités de la police judiciaire pour de nombreux faits criminels dont le viol d’une jeune femme de 20 ans en juin 2021 à Oyem. Le malfrat en cavale avait quitté la capitale provinciale pour se cacher dans la ville voisine de Mitzic où ses actes criminels n’ont pas connu de répit. Le jour du viol qui lui a valu d’être identifié formellement par la victime, une femme de 20 ans qui se rendait au boulot, Armel Steeve Ndzigue Ndong II ne se doutait certainement que cet acte serait celui de trop dans son lourd CV de bad boy. Alors que la victime avait quitté son domicile aux alentours de 4h, elle pensait que sa journée de travail se passerait sans anicroche. Parvenue à une pharmacie du 2e arrondissement d’Oyem, elle tombera nez—à-nez avec son agresseur. Son assaillant armé d’un tesson de bouteille, la contraindra à avoir des rapports sexuels. Un viol qu’il commettra en sodomisant la victime sans la moindre protection sexuelle avant de se fondre dans la nature. La victime en pleurs regagnera le domicile familial où ses parents lui conduiront dans une structure sanitaire pour établir un certificat médical. Celui-ci confirmera la présence de lésions au rectum. Une preuve qui servira à la plainte déposée contre le violeur présumé. Après deux ans de cette plainte contre X, Armel Steeve Ndzigue Ndong II sera enfin saisi la semaine dernière à Mitzic. Il sera acheminé sur Oyem pour répondre de ses actes. Actes qui lui ont valu son placement sous mandat de dépôt. Outre le viol, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, vols qualifiés et voies de fait contre les agents de police au cours de son interpellation. Des faits qui lui garantissent un long séjour à la prison centrale d’Oyem.